三浦大知、『OVER』ライブ映像作品発売。インスタライブ＆YouTubeライブで生副音声収録
三浦大知が8月28日に、DVD＆Blu-ray『DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 + ARENA LIVE 2024「OVER」』をリリースすることが発表された。
ライブ本編映像として、最新アルバム『OVER』を引っ提げ2024年3月に行われた有明アリーナ公演＜DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER＞と、2023年9月から行った全国ホールツアー＜DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER＞のフェスティバルホール公演をコンパイルしたボリュームのある作品となっている。それぞれ演出・セットリストが異なっているため、どちらも見応えのあるライブ映像として楽しめる。
さらに、有明アリーナ公演の本人による副音声収録は、6月28日19時からのインスタライブとYouTubeライブにて生配信を行い、視聴者参加型副音声収録も行われるという。
DVD＆Blu-ray『DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 + ARENA LIVE 2024「OVER」』
予約：https://miuradaichi.lnk.to/LIVE_OVER
AVBD-98169〜71/B〜C
DVD3枚組+CD2枚組(スマプラ対応)
\8,000 (税抜) / \8,800 (税込)
AVXD-98172〜3/B〜C(スマプラ対応)
Blu-ray Disc2枚組+CD2枚組
\8,000 (税抜) / \8,800 (税込)
・収録内容
［Disc-1 (DVD / Blu-ray)］
DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)
※三浦大知本人による副音声付き
01. 能動
02. Backwards
03. I’m On Fire
04. 好きなだけ
05. Flavor
06. 羽衣
07. 綴化
08. いつしか
09. 燦燦
10. Sheep
11. Lullaby
12. ERROR
13. Light Speed
14. Pixelated World
15. Cry & Fight
16. Everything I Am feat. Furui Riho
17. 青信号 feat. Furui Riho
18. 全開feat. KREVA
19. Your Love feat. KREVA
20. Right Now
21. EXCITE
22. Blizzard
-ENCORE-
23. (RE)PLAY
24. music
23. ALOS
［Disc-2 (DVD / Blu-ray)］
DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)
01. 能動
02. Backwards
03. I’m On Fire
04. Unlock
05. Inside Your Head
06. Can You See Our Flag Wavin’ In The Sky?
07. 綴化
08. いつしか
09. 燦燦
10. Sheep
11. I’m Here
12. Yours
13. Cry & Fight
14. 飛行船
15. Be Myself
16. Right Now
17. EXCITE
18. Blizzard
-ENCORE-
19. (RE)PLAY
20. 能動
21. ALOS
［Disc-3 (DVD)］
メイキング映像
※Blu-ray盤はDisc-2に収録
［Disc-4 (CD)］
DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)
01. 能動
02. Backwards
03. I’m On Fire
04. 好きなだけ
05. Flavor
06. 羽衣
07. 綴化
08. いつしか
09. 燦燦
10. Sheep
11. Lullaby
12. ERROR
13. Light Speed
※Blu-ray盤はDisc-3に収録
［Disc-5 (CD)］
DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)
14. Pixelated World
15. Cry & Fight
16. Everything I Am feat. Furui Riho
17. 青信号 feat. Furui Riho
18. 全開 feat. KREVA
19. Your Love feat. KREVA
20. Right Now
21. EXCITE
22. Blizzard
-ENCORE-
23. (RE)PLAY
24. music
23. ALOS
※Blu-ray盤はDisc-4に収録
・購入者特典
CDショップ・オンラインショッピングサイト購入者特典あり
DAICHISIKI CD・DVD OFFICIAL SHOPオリジナル購入者特典あり
※特典は先着順となり、なくなり次第終了となります。
※TSUTAYA Onlineは予約分のみ対応となります。
※特典付与対象外の店舗もございますのでご確認の上ご予約ください。
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