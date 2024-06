三浦大知が8月28日に、DVD&Blu-ray『DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 + ARENA LIVE 2024「OVER」』をリリースすることが発表された。ライブ本編映像として、最新アルバム『OVER』を引っ提げ2024年3月に行われた有明アリーナ公演<DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER>と、2023年9月から行った全国ホールツアー<DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER>のフェスティバルホール公演をコンパイルしたボリュームのある作品となっている。それぞれ演出・セットリストが異なっているため、どちらも見応えのあるライブ映像として楽しめる。

DVD&Blu-ray『DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 + ARENA LIVE 2024「OVER」』



2024年8月28日(水)発売予約:https://miuradaichi.lnk.to/LIVE_OVERAVBD-98169〜71/B〜CDVD3枚組+CD2枚組(スマプラ対応)\8,000 (税抜) / \8,800 (税込)AVXD-98172〜3/B〜C(スマプラ対応)Blu-ray Disc2枚組+CD2枚組\8,000 (税抜) / \8,800 (税込)・収録内容[Disc-1 (DVD / Blu-ray)]DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)※三浦大知本人による副音声付き01. 能動02. Backwards03. I’m On Fire04. 好きなだけ05. Flavor06. 羽衣07. 綴化08. いつしか09. 燦燦10. Sheep11. Lullaby12. ERROR13. Light Speed14. Pixelated World15. Cry & Fight16. Everything I Am feat. Furui Riho17. 青信号 feat. Furui Riho18. 全開feat. KREVA19. Your Love feat. KREVA20. Right Now21. EXCITE22. Blizzard-ENCORE-23. (RE)PLAY24. music23. ALOS[Disc-2 (DVD / Blu-ray)]DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)01. 能動02. Backwards03. I’m On Fire04. Unlock05. Inside Your Head06. Can You See Our Flag Wavin’ In The Sky?07. 綴化08. いつしか09. 燦燦10. Sheep11. I’m Here12. Yours13. Cry & Fight14. 飛行船15. Be Myself16. Right Now17. EXCITE18. Blizzard-ENCORE-19. (RE)PLAY20. 能動21. ALOS[Disc-3 (DVD)]メイキング映像※Blu-ray盤はDisc-2に収録[Disc-4 (CD)]DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)01. 能動02. Backwards03. I’m On Fire04. 好きなだけ05. Flavor06. 羽衣07. 綴化08. いつしか09. 燦燦10. Sheep11. Lullaby12. ERROR13. Light Speed※Blu-ray盤はDisc-3に収録[Disc-5 (CD)]DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)14. Pixelated World15. Cry & Fight16. Everything I Am feat. Furui Riho17. 青信号 feat. Furui Riho18. 全開 feat. KREVA19. Your Love feat. KREVA20. Right Now21. EXCITE22. Blizzard-ENCORE-23. (RE)PLAY24. music23. ALOS※Blu-ray盤はDisc-4に収録・購入者特典CDショップ・オンラインショッピングサイト購入者特典ありDAICHISIKI CD・DVD OFFICIAL SHOPオリジナル購入者特典あり※特典は先着順となり、なくなり次第終了となります。※TSUTAYA Onlineは予約分のみ対応となります。※特典付与対象外の店舗もございますのでご確認の上ご予約ください。