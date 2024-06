来日中の米シンガー・ソングライター、 ビリー・アイリッシュ (22)がきょう21日放送の テレビ朝日 系『 ミュージックステーション 』(後9:00)出演することが、Xのビリーアイリッシュ日本公式アカウントを通じて発表された。ビリーはこの日、自身のインスタグラムのストーリーズに「MIIIIIGHT STOP BY MUSIC STATION TONIGHT :)」と投稿し、Mステに立ち寄るかもしれないと匂わせ投稿。Mステ公式Xでは、驚きの絵文字とともに、ビリーのストーリーズのリンクをポストして反応し、SNS上では「えっビリーアイリッシュもMステ出るの????」「Mステ公式が引用してるってことは本当に出そう」と拡散されていた。

午後7時に日本公式アカウントが更新され、「 ビリー・アイリッシュ がこのあとMステにチラッと遊びに行きます!」と正式に発表。「ビリーが生放送のスタジオに行くのは日本初です!」と伝えた。ビリーは5月にリリースした3rdアルバム『HIT ME HARD AND SOFT』のプロモーションで来日中。きのう20日には50人対象のトークイベントを、きょう21日午後6時からは先着100人を対象とした緊急サイン会を行うなど精力的に活動している。■6月21日放送『 ミュージックステーション 』出演者・楽曲INI「LOUD」GLAY × JAY(ENHYPEN)「whodunit」Travis Japan「Sweetest Tune」NewJeans「OMG」「Supernatural」MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」※50音順