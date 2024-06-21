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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年6月21日9時から6月24日23時59分まで「Fashion×夏先取りタイムセール祭り」を開催中。

現在、ワイヤレス充電もできるマグネット式薄型モバイルバッテリー「PB560」や、コンパクトサイズなのに2台同時に急速充電ができる「Nexode Mini 45W」など、UGREEN（ユーグリーン）の充電アイテムがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年6月21日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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スマホのバッテリー切れ対策ならこれ。UGREENのQi対応マグネット式モバイルバッテリー「PB560」がお買い得

UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー Qi 7.5W マグネット式ワイヤレス充電対応 5000mAh コンパクト USB-Cポート入出力 USB-C充電ケーブル付き PSE技術基準適合 お肌に優しいシリコン素材 iPhone15-12シリーズ 7.5W ワイヤレス充電対応 マグネット対応機種に適用 PB560 4,280円 （クーポンで1,000円オフ） Amazonで購入する PR PR

UGREEN Built-In USB-Cコネクター モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト 22.5Ｗ コードレス 軽量 USB-C一体型 LED画面残量表示/スタンド付き/PSE技術基準適合 iPhone 15 iPad Pro Galaxy Pixel その他USB-C機器対応 PB503 3,680円 （クーポンで20%オフ） Amazonで購入する PR PR

UGREEN PD3.1 モバイルバッテリー 145W高出力 25000mAh大容量 3ポート USB-C×2 USB-A×1 単ポート140W高出力・入力65W対応 パススルー機能 低電流モード搭載 240W USB-Cケーブル付 PSE技術基準適合 MacBook Windows PC iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他 PB205 13,580円 （クーポンで10%オフ＆ポイント17倍） Amazonで購入する PR PR

ノートPCやタブレットの急速充電も◎。複数のデバイスを効率的に充電できる充電器各種が最大35%オフ

UGREEN Nexode Mini 45W 充電器 USB-C 2ポート PD&PPS高速充電対応 GaNFastII(窒化ガリウム)採用 超小型 折畳式プラグ PD/PPS/QC4+/SCP規格対応/PSE技術基準適合 タイプc 充電器 iPhone15-8シリーズ/GalaxyS23-S8シリーズ/MacBook Pro/iPad Pro/Switch その他 各種機器対応 CD294 2,985円 （35%オフ） Amazonで購入する PR PR

UGREEN 2 in 1 magsafeワイヤレス充電器 最大15W/7.5W/5W急速充電 2台同時充電可能 マグセーフ スタンド型 iPhone用 7.5W 14/13/ 12/ mini/Pro/Pro Max, AirPods Pro/3/2/1 横・縦向きで充電可能 Qi認証 4,399円 （クーポンで15%オフ） Amazonで購入する PR PR

UGREEN DigiNest Cube 65W 充電器 7ポート 充電器 type-c 1.8m AC1250W 【USB-C×2+USB-A×2+AC差込口×3】 GaNIII搭載 一括スイッチ付き マルチ保護システム PSE技術基準適合 電源タップ usb-c MacBook/Switch/iPad/iPhone/Galaxy/Android その他 卓上USB家電対応 CD268 6,006円 （30%オフ） Amazonで購入する PR PR

UGREEN Nexode 200W 充電器 6ポート 卓上多ポート急速充電器 【USB-C×4 USB-A×2 ダブルGaNIII(窒化ガリウム)採用 全ポートPD3.0対応 単ポート100W高出力 PSE技術基準適合】 ノートPC三台急速充電対応 iPhone15-8/Galaxy S23-10シリーズ Android Xperia/AQUOS/Arrows/Pixel 対応 CD271 12,987円 （35%オフ） Amazonで購入する PR PR

UGREEN Nexode PD 充電器 100W 4ポート 卓上 USB-C×3 USB-A×1 GaNIII(窒化ガリウム)採用 PPS超急速充電2.0にも対応 2mの電源ケーブル付き PSE技術基準適合 iphone15-8/GalaxyS23-S8/Xperia/Android/Pixel Pro/Macbook Pro/iPad Pro/Switch 各種USB機器対応 CD328 6,293円 （30%オフ） Amazonで購入する PR PR

充電しながら最大480Mbpsの高速データ転送も可能。耐久性と柔軟性を両立したUSB-C充電ケーブルが10%オフ

UGREEN USB Type CケーブルPD対応100W/5A 超急速充電USB C to USB C 断線防止 iPhone 15、MacBook Pro、Matebook、iPad、Xperia、Galaxy等Type-c機種対応 (1m, ブラック) 1,199円 （クーポンで10%オフ） Amazonで購入する PR PR

UGREEN USB Type C ケーブル 【PD 100W 2-in-1 Type C 急速充電ケーブル】 USB C to USB C ケーブル E-makerチップ搭載 断線防止 iPhone 15/Mac Book/iPad/Xperia/Galaxy各種対応 1.5m 2,699円 （クーポンで10%オフ） Amazonで購入する PR PR

OTG対応だからPCを介さず直接データのやり取りOK。「2-IN-1 USB-A & USB-C SDカードリーダー」が31%オフ

UGREEN SDカードリーダー Type-C OTG対応 1台2役 USB3.0 Microsd 2TBまで大容量カードに対応 Android スマホ タブレット、MacBook、Windows PCに適用 1,099円 （31%オフ&クーポンで5%オフ） Amazonで購入する PR PR

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

「Fashion×夏先取りタイムセール祭り」は、6月24日23時59分まで開催中！

Source:Fashion×夏先取りタイムセール祭り