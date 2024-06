◆ビリー・アイリッシュ「Mステ」出演匂わせ

【モデルプレス=2024/06/21】来日中の米歌手のビリー・アイリッシュ(Billie Eilish)が6月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。同日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」(よる9時〜)に出演することを匂わせており、反響が寄せられている。ビリーは、この日「MIIIIIGHT STOP BY MUSIC STATION TONIGHT:)(今夜ミュージックステーションに立ち寄るかもしれない)」と投稿。番組への出演は事前に発表されていないが、番組の公式X(旧Twitter)では、ビリーの投稿にリアクションしており、出演への期待が高まっている。

この投稿にファンからは「多忙すぎない!?でも嬉しい!」「今週のMステ出演者豪華すぎる…!」「楽しみすぎる!」と反響が寄せられている。ビリーは、19日に新アルバム「HIT ME HARD AND SOFT」のプロモーションのため来日し、成田空港には250人ものファンが駆けつけた。来日中は、原宿でのトークイベントやタワーレコード渋谷でのサイン会を実施するなどファンとの交流を行っている。この日の放送には、韓国の5人組グループ・NewJeans(ニュージーンズ)やMY FIRST STORY×HYDE、GLAY、ENHYPEN(エンハイプン)・JAY(ジェイ)、INI(アイエヌアイ)、Travis Japanなどが出演する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】