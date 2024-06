KISS OF LIFE、7月1日にニューデジタルシングル「Sticky」リリース決定…予告映像を公開

KISS OF LIFEが新曲でカムバックする。21日0時、KISS OF LIFEの公式SNSを通じて公開されたカミングスーンコンテンツでは、飛行機に吊られているスーツケースの中のメンバーたちのパスポートが、蝶に変わって青いソウルの空を飛ぶような非現実的なシーンが込められて目を引いた。爽やかさと洗練された感覚が印象的な映像には、KISS OF LIFEのカムバックに関する情報も含まれている。彼女たちのニューデジタルシングル名は「Sticky」で彼女たちならではの感性を予告し、“サマークイーン”への変身を知らせて期待を高めた。

今回のニューシングルは、今年4月にリリースした1stシングル「Midas Touch」以降、約3ヶ月ぶりに披露する新譜だ。これに先立って前作を通じて、個性の強いY2Kの感性と華やかなパフォーマンスで韓国と海外のチャートを総なめにした彼女たちは、ニューシングルでも堂々とした魅力をアピールすると期待される。KISS OF LIFEのニューデジタルシングル「Sticky」は、7月1日0時に各音楽配信サイトを通じてリリースされる。