¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡Ù¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷·èÄê¡¡TVer¤Ç¤ÏÇÛ¿®Ãæ
½÷Í¥¤Î¿ùºé²Ö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È ¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡Ù(Ëè½µ·îÍË22:00¡Á)¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¡¢ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡Ù¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÁ°ÊÔ¡á¥«¥ó¥Æ¥ìÄó¶¡
¡û¢£¿ùºé²Ö¼ç±é¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È ¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡Ù
½µ´©Ì¡²è»¨»ï¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)Ï¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¸µÇ¾³°²Ê°å¤Î»Ò¼¯¤æ¤º¤ë»á¤¬¸¶ºî(Ì¡²è¡§ÂçÄÐ´×¿Í)¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëº£ºî¤Ï¡¢¡Èµ²±¾ã³²¤ÎÇ¾³°²Ê°å¡É¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Î´µ¼Ô¤òÁ´ÎÏ¤Çµß¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯°åÎÅ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£24Æü¤Ë¤ÏºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡û¢£¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡Ù¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤¬µÞ¤¤ç·èÄê
ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë11ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1ÏÃ¤«¤é10ÏÃ¤Þ¤Ç¤ò2»þ´Ö¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤¬µÞ¤¤ç·èÄê¡£TVer¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ª²óÅöÆü¤Î24Æü(Á°ÊÔ¡¿14:45¡Á15:45¡¢¸åÊÔ¡¿15:45¡Á16:45)¤Ë¤Ï¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡ÛºÇ½ªÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¥ß¥ä¥Ó(¿ùºé²Ö)¤Î¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢ºÆÈ¯¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¾É¾õ¤¬¿Ê¤á¤Ð°Õ¼±¾ã³²¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£Ç¾¹¼ºÉ¤¬´°À®¤·¤ÆÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦ÀÚÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¡£»°ÉÓ(¼ãÍÕÎµÌé)¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ô»þ´Ö¤·¤«µ²±¤¬¤â¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ä¥Ó¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¼ê½Ñ¤òÇ¤¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¬¡¢¥ß¥ä¥Ó¤Î°Õ»×¤Ï¸Ç¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ê½Ñ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤¤é¤á¤¤ì¤Ê¤¤»°ÉÓ¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¥Î¡¼¥Þ¥ó¥º¥é¥ó¥É¤Î0.5Ð°Ê²¼¤Î·ì´É¤òÊ¹ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦Îý½¬¤ËË×Æ¬¡£¤·¤«¤·¡¢¥ß¥ä¥Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤·¤¿ÄÅÈ¨(µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò)¤«¤é¡¢¡ÖÈà½÷¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£²áµî2Ç¯´Ö¤Îµ²±¤ò¼º¤¤¡¢º£Æü¤Î¤³¤È¤âÌÀÆü¤Ë¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£µ²±¾ã³²¤È¤¤¤¦½Å¤¤¾ã³²¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËèÆüÄÖ¤ëÆüµ¤òÍê¤ê¤ËÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¥ß¥ä¥Ó¡£Èà½÷¤Îº£Æü¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£Ì¿¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë¥ß¥ä¥Ó¤È¡¢Èà½÷¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»°ÉÓ¡£Æó¿Í¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤Ï¡£
¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡Ù¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÁ°ÊÔ¡á¥«¥ó¥Æ¥ìÄó¶¡
¡û¢£¿ùºé²Ö¼ç±é¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È ¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡Ù
½µ´©Ì¡²è»¨»ï¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)Ï¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¸µÇ¾³°²Ê°å¤Î»Ò¼¯¤æ¤º¤ë»á¤¬¸¶ºî(Ì¡²è¡§ÂçÄÐ´×¿Í)¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëº£ºî¤Ï¡¢¡Èµ²±¾ã³²¤ÎÇ¾³°²Ê°å¡É¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Î´µ¼Ô¤òÁ´ÎÏ¤Çµß¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯°åÎÅ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£24Æü¤Ë¤ÏºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë11ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1ÏÃ¤«¤é10ÏÃ¤Þ¤Ç¤ò2»þ´Ö¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤¬µÞ¤¤ç·èÄê¡£TVer¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ª²óÅöÆü¤Î24Æü(Á°ÊÔ¡¿14:45¡Á15:45¡¢¸åÊÔ¡¿15:45¡Á16:45)¤Ë¤Ï¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡ÛºÇ½ªÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¥ß¥ä¥Ó(¿ùºé²Ö)¤Î¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢ºÆÈ¯¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¾É¾õ¤¬¿Ê¤á¤Ð°Õ¼±¾ã³²¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£Ç¾¹¼ºÉ¤¬´°À®¤·¤ÆÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦ÀÚÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¡£»°ÉÓ(¼ãÍÕÎµÌé)¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ô»þ´Ö¤·¤«µ²±¤¬¤â¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ä¥Ó¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¼ê½Ñ¤òÇ¤¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¬¡¢¥ß¥ä¥Ó¤Î°Õ»×¤Ï¸Ç¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ê½Ñ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤¤é¤á¤¤ì¤Ê¤¤»°ÉÓ¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¥Î¡¼¥Þ¥ó¥º¥é¥ó¥É¤Î0.5Ð°Ê²¼¤Î·ì´É¤òÊ¹ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦Îý½¬¤ËË×Æ¬¡£¤·¤«¤·¡¢¥ß¥ä¥Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤·¤¿ÄÅÈ¨(µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò)¤«¤é¡¢¡ÖÈà½÷¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£²áµî2Ç¯´Ö¤Îµ²±¤ò¼º¤¤¡¢º£Æü¤Î¤³¤È¤âÌÀÆü¤Ë¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£µ²±¾ã³²¤È¤¤¤¦½Å¤¤¾ã³²¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËèÆüÄÖ¤ëÆüµ¤òÍê¤ê¤ËÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¥ß¥ä¥Ó¡£Èà½÷¤Îº£Æü¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£Ì¿¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë¥ß¥ä¥Ó¤È¡¢Èà½÷¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»°ÉÓ¡£Æó¿Í¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤Ï¡£