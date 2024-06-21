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URL¡§https://king-records.lnk.to/5zYa1rFE
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KICS-94159/²Á³Ê¡§¡ï6,300¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï5,727¡Ë
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1.UN DEUX TROIS¡Êºî»ì¡§ÍÕ·î¡¿ºî¶Ê¡§ÍÕ·î¡Ë
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3.ÈÃ¡Êºî»ì¡§ÍÕ·î¡¢Íª²ð¡¿ºî¶Ê¡§ÌÀÆÁ¡¢ÍÕ·î¡Ë
4.A FIERCE BLAZE¡Êºî»ì¡§ÍÕ·î¡¿ºî¶Ê¡§Îè±û¡¢ÍÕ·î¡Ë
5.REMAINS¡Êºî»ì¡§ÍÕ·î¡¿ºî¶Ê¡§Íª²ð¡Ë
[Blu-ray]
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¡ãTOUR'24 THE FIERCE BLAZE¡ä
7·î11Æü(ÌÚ) ¿·½ÉBLAZE ³«¾ì18:15³«±é19:00
7·î13Æü(ÅÚ) ²£ÉÍBay Hall ³«¾ì16:45³«±é17:30
7·î20Æü(ÅÚ) Ê¡²¬DRUM LOGOS ³«¾ì16:45³«±é17:30
7·î21Æü(Æü) ²¬»³CRAZYMAMA KINGDOM ³«¾ì16:45³«±é17:30
7·î23Æü(²Ð) KYOTO MUSE ³«¾ì18:30³«±é19:00
7·î27Æü(ÅÚ) ´ôÉìclub-G ³«¾ì17:00³«±é17:30
7·î28Æü(Æü) Live House ÉÍ¾¾ÁëÏÈ ³«¾ì17:00³«±é17:30
8·î03Æü(ÅÚ) °°ÀîCASINO DRIVE ³«¾ì17:00³«±é17:30
8·î04Æü(Æü) »¥ËÚPENNY LANE 24 ³«¾ì17:00³«±é17:30
8·î17Æü(ÅÚ) ¶âÂôEIGHT HALL ³«¾ì17:00³«±é17:30
8·î18Æü(Æü) Ä¹ÌîCLUB JUNK BOX ³«¾ì17:00³«±é17:30
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ï7,000(ÀÇ¹þ/DÊÌ)
8·î24Æü(ÅÚ) NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Û¡¼¥ë ³«¾ì16:45³«±é17:30
8·î31Æü(ÅÚ) Âçºå¹ñºÝ¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼ Âç¥Û¡¼¥ë ³«¾ì16:45³«±é17:30
9·î04Æü(¿å) TOKYO DOME CITY HALL ³«¾ì17:30³«±é18:30
Á´ÀÊ»ØÄê ¡ï8,000(ÀÇ¹þ) ¢¨9/4Åìµþ¸ø±é¤Î¤ßDÊÌ¡¡
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6·î15Æü(ÅÚ)10:00
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¡ÚÀçÂæ¡Û¥¥ç¡¼¥É¡¼ÅìËÌ 022-217-7788
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