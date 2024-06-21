THE ORAL CIGARETTES主催＜PARASITE DEJAVU 2024＞DAY2にSPARK!!SOUND!!SHOW!!出演
THE ORAL CIGARETTESが10月5日6日に大阪・泉大津フェニックスにて、主催イベント＜PARASITE DEJAVU 2024 〜2DAYS OPEN AIR SHOW in IZUMIOTSU PHOENIX〜＞を開催する。
DAY2はオムニバス形式のイベントとして開催され、本日第三弾出演者としてSPARK!!SOUND!!SHOW!!が発表となった。
SPARK!!SOUND!!SHOW!!は昨年オーラルが開催した＜2MAN VS TOUR「MORAL PANIC」＞や＜DREAMLAND - ALL NIGHT GIG & PARTY -＞にも出演を重ねており、これまで親交を深めてきた。
＜THE ORAL CIGARETTES「PARASITE DEJAVU 2024 〜2DAYS OPEN AIR SHOW in IZUMIOTSU PHOENIX〜」＞
DAY1 ONE MAN SHOW
2024年10月5日（土）開場15:30 / 開演 17:00
出演：THE ORAL CIGARETTES
DAY2 OMNIBUS SHOW
2024年10月6日（日）開場 9:30 / 開演 11:00
出演：THE ORAL CIGARETTES / HEY-SMITH / SiM / SPARK!!SOUND!!SHOW!! and more
・チケット
1日券：10/5 ￥7,800 10/6 ￥8,800
2日通し券：￥16,000
【オフィシャル4次先行】
受付期間：6月21日18:00 - 6月30日23:59まで
受付URL：https://eplus.jp/tocpd-of4/
【イベント特設ページ】
https://theoralcigarettes.com/feature/parasite_dejavu
関連リンク
◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルX
◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルInstagram
◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルYouTubeチャンネル