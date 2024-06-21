LOVE PSYCHEDELICO、スペシャルバンドと共に香港でライブを8/17開催
LOVE PSYCHEDELICOが、8月17日(土)香港にて＜LOVE PSYCHEDELICO Live in Hong Kong 2024＞を開催することが決定した。香港でのライブは2015年出演の＜Clockenflap2015＞以来8年ぶり。
＜Clockenflap＞とは、世界中からトップアーティストが集結のアジア最大規模のロックフェスのひとつで、LOVE PSYCHEDELICOは香港、上海、台湾などのアジア圏で、2000年のデビュー当時から「愛的魔幻」の呼び名で絶大な人気を誇っており、香港では過去にもアリーナクラスでの単独公演は行ってきた。デビュー15周年のタイミングにて＜Clockenflap2015＞で香港フェスに初参加し、ヘッドライナーを務めた。
●LOVE PSYCHEDELICOコメント
Hello Hong Kong!
最高のバンドと共に皆さんの街に伺います。
素敵な夜にしましょう!
LOVE PSYCHEDELICO
KUMI, NAOKI
ライブ・イベント情報
公演日(Show date)
2024.08.17(Sat)
会場名(Venue name)
MacPherson Stadium
開演時間(Start time)
8PM ※日本時間 9PM
＜Ticket＞
・券売開始日時(Ticket sales date/time)
2024.07.05 11AM ※12PM (日本時間）
・チケット価格帯＆特典(Ticket price category and privilege)
HK$988 (All Seating全席指定)
※チケット購入者はサイン付CD「A revolution」をHKD 300で購入可能。数量限定/先着(Limited quantity, while stocks last.)
・プレイガイドURL(Playguide URL)
https://kktix.com/
・問い合わせ先(Organizer URL)
http://elf-asia.com/
※日本語でも対応可能
ライブ・イベント情報
8月30日(金) 大阪府 BIGCAT
9月1日(日) 愛知県 THE BOTTOM LINE
9月11日(水) 北海道 PENNY LANE24
9月24日(火) 東京都 LIQUIDROOM
9月25日(水) 東京都 LIQUIDROOM
9月29日(日) 福岡県 DRUM LOGOS
＜Band Member＞
Guitar：深沼元昭
Bass：高桑圭
Keyboard：松本圭司
Drums：伊藤大地
＜チケット＞
前売チケット料金 6,900(税込)
※オールスタンディング / 整理番号付き/ 未就学児入場不可 / 全会場ドリンク代別途必要
関連リンク◆LOVE PSYCHEDELICO オフィシャルサイト
◆LOVE PSYCHEDELICO 公式TikTo