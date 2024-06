LOVE PSYCHEDELICOが、8月17日(土)香港にて<LOVE PSYCHEDELICO Live in Hong Kong 2024>を開催することが決定した。香港でのライブは2015年出演の<Clockenflap2015>以来8年ぶり。<Clockenflap>とは、世界中からトップアーティストが集結のアジア最大規模のロックフェスのひとつで、LOVE PSYCHEDELICOは香港、上海、台湾などのアジア圏で、2000年のデビュー当時から「愛的魔幻」の呼び名で絶大な人気を誇っており、香港では過去にもアリーナクラスでの単独公演は行ってきた。デビュー15周年のタイミングにて<Clockenflap2015>で香港フェスに初参加し、ヘッドライナーを務めた。

<LOVE PSYCHEDELICO Live in Hong Kong 2024>公演日(Show date)2024.08.17(Sat)会場名(Venue name)MacPherson Stadium開演時間(Start time)8PM ※日本時間 9PM<Ticket>・券売開始日時(Ticket sales date/time)2024.07.05 11AM ※12PM (日本時間)・チケット価格帯&特典(Ticket price category and privilege)HK$988 (All Seating全席指定)※チケット購入者はサイン付CD「A revolution」をHKD 300で購入可能。数量限定/先着(Limited quantity, while stocks last.)・プレイガイドURL(Playguide URL)https://kktix.com/・問い合わせ先(Organizer URL)http://elf-asia.com/※日本語でも対応可能