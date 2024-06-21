メジャー3rdアルバム『Rejoice』



2024年7月24日（水）発売予約：https://hgdn.lnk.to/Rejoice_CD・CD+Blu-ray（PCCA-06302/税込5,720円）・CD+DVD（PCCA-06303/税込5,720円）・CD only（PCCA-06304/税込3,520円）収録内容[CD]01.Finder02.Get Back To 人生03.ミックスナッツ(TVアニメ『SPY×FAMILY』オープニング主題歌)04.SOULSOUP(『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』主題歌)05.キャッチボール06.日常(日本テレビ「news zero」テーマソング)07.I’m home(interlude)08.Sharon(カンテレ・フジテレビ系月１０ドラマ『マウンテンドクター』主題歌)09.濁点10.Subtitle(フジテレビ系木曜劇場 『silent』主題歌)11.Anarchy (Rejoice ver.) (映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』主題歌)12.ホワイトノイズ(TVアニメ『東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』オープニング主題歌)13.うらみつらみきわみ14.Chessboard（第90回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲）15.TATTOO(TBS系金曜ドラマ『ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と』主題歌)16.B-Side Blues(キリン 午後の紅茶 CMソング)[Blu-ray,DVD]OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN01.Pretender02.I LOVE...03.Tell Me Baby04.Choral A05.Subtitle06.parade07.115万キロのフィルム08.異端なスター09.宿命10.ミックスナッツ11.Universe12.Clap Clap13.破顔14.ホワイトノイズBehind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR【早期予約特典】NEWアルバム「Rejoice」予約購入者限定ツアーチケット抽選申込シリアルナンバー配布対象期間：オンラインショップ：2024年5月7日（火）22:45〜2024年7月12日（金）18:00実店舗：2024年5月15日（水）開店時〜2024年7月23日（火）閉店時間まで※2024年5月15日（水）より前に実店舗でご予約購入の場合の応募券のお渡し方法につきましては、各店舗へお問い合わせください。申込受付期間：2024年6月27日（木）12:00〜2024年7月23日（火）23:59抽選結果確認/入金期間：2024年8月1日（木）18:00〜2024年8月5日（月）23:00【販売店舗別オリジナル特典】Amazon.co.jp：巾着タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：クリアマルチポーチ全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネットセブンネットショッピング：トートバッグ楽天ブックス：アクセサリートレイ ※オリジナル配送パックでお届けその他法人：A4クリアファイル