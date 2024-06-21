Official髭男dism、武道館公演ダイジェスト映像公開
Official髭男dismのメジャー3rdアルバム『Rejoice』のBlu-ray、DVDに収録される武道館公演のダイジェスト映像が公開された。
◆ダイジェスト映像
本映像は、昨年2月に開催されたホールツアーのファイナル公演＜OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN＞、ツアーのメイキング「Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR」のダイジェスト映像となっている。
本編の映像は2024年7月24日にリリースする3rdアルバム『Rejoice』Blu-ray/DVD盤に収録されるほか、7月4日〜7日まで全国の映画館40館にて上映予定。映画館のDolby Atmos音響スクリーン限定の空間で、ライブ会場とはまた違ったライブ体験ができるこの上映のチケットは、6月21日12時から一般販売（先着）スタートする。
メジャー3rdアルバム『Rejoice』
予約：https://hgdn.lnk.to/Rejoice_CD
・CD+Blu-ray（PCCA-06302/税込5,720円）
・CD+DVD（PCCA-06303/税込5,720円）
・CD only（PCCA-06304/税込3,520円）
収録内容
[CD]
01.Finder
02.Get Back To 人生
03.ミックスナッツ(TVアニメ『SPY×FAMILY』オープニング主題歌)
04.SOULSOUP(『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』主題歌)
05.キャッチボール
06.日常(日本テレビ「news zero」テーマソング)
07.I’m home(interlude)
08.Sharon(カンテレ・フジテレビ系月１０ドラマ『マウンテンドクター』主題歌)
09.濁点
10.Subtitle(フジテレビ系木曜劇場 『silent』主題歌)
11.Anarchy (Rejoice ver.) (映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』主題歌)
12.ホワイトノイズ(TVアニメ『東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』オープニング主題歌)
13.うらみつらみきわみ
14.Chessboard（第90回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲）
15.TATTOO(TBS系金曜ドラマ『ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と』主題歌)
16.B-Side Blues(キリン 午後の紅茶 CMソング)
[Blu-ray,DVD]
OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN
01.Pretender
02.I LOVE...
03.Tell Me Baby
04.Choral A
05.Subtitle
06.parade
07.115万キロのフィルム
08.異端なスター
09.宿命
10.ミックスナッツ
11.Universe
12.Clap Clap
13.破顔
14.ホワイトノイズ
Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR
【早期予約特典】NEWアルバム「Rejoice」予約購入者限定ツアーチケット抽選申込
シリアルナンバー配布対象期間：
オンラインショップ：2024年5月7日（火）22:45〜2024年7月12日（金）18:00
実店舗：2024年5月15日（水）開店時〜2024年7月23日（火）閉店時間まで
※2024年5月15日（水）より前に実店舗でご予約購入の場合の応募券のお渡し方法につきましては、各店舗へお問い合わせください。
申込受付期間：2024年6月27日（木）12:00〜2024年7月23日（火）23:59
抽選結果確認/入金期間：2024年8月1日（木）18:00〜2024年8月5日（月）23:00
【販売店舗別オリジナル特典】
Amazon.co.jp：巾着
タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：クリアマルチポーチ
全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット
セブンネットショッピング：トートバッグ
楽天ブックス：アクセサリートレイ ※オリジナル配送パックでお届け
その他法人：A4クリアファイル
＜Official髭男dism one-man live 2024 -UNOFFICIAL-＞
券種／料金
1Fスタンディング：4,400円(税込)
2F指定親子席：大人4,400円(税込)・こども2,200円(税込)
2F立見：4,400円(税込)
※別途入場時ドリンク代600円
配信チケット：W会員1,650円(税込)・年月会員2,200円(税込)
※Official髭男dismファンクラブ年・月会員にご登録のお客様のみ申込み可能
＜Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -＞
9月20日（金）マリンメッセ福岡A館
9月21日（土）マリンメッセ福岡A館
9月28日（土）大阪城ホール
9月29日（日）大阪城ホール
10月18日（金）ポートメッセなごや第1展示館
10月19日（土）ポートメッセなごや第1展示館
11月12日（火）Kアリーナ横浜
11月13日（水）Kアリーナ横浜
11月19日（火）真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
11月20日（水）真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
券種／料金
指定席：11,000円(税込)
指定親子席：大人11,000円(税込)・こども5,500円(税込)
関連リンク