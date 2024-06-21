¥Ñ¥Õ¥§¤Çà´ØÅì¥í¡¼¥àÁØáºÆ¸½¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿ÌÔ¼Ô¸½¤ë¡¡¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÅÚ¤Î¿§¤À¡×¡Ö¤´ÃÏÁØ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃÂê
¤Þ¤µ¤«¤Î¤â¤Î¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤òºî¤Ã¤¿ÌÔ¼Ô¤¬¡¢X¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Ç»Ã¸¤Î°ã¤¦Ãã¿§¤¤ÁØ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡£¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤Ï²¿¤ä¤éÊ´¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤â¿¶¤ê¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬²¿¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡©
2024Ç¯6·î15Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥ä¥ß¥é¡Ê¡÷okashiasobi¡Ë¤µ¤ó¤Ï²èÁü¤È¶¦¤Ë¤³¤¦Òì¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌëÃæ¤Ë´ØÅì¥í¡¼¥àÁØ¡ÊÎ©Àî¥í¡¼¥àÁØ¡Ë¥Ñ¥Õ¥§¤ò»îºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Á¡×
¤«¡¢´ØÅì¥í¡¼¥àÁØ......¡ª
»Ò¶¡»þÂå¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´ØÅìÃÏÊý¼þÊÕ¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆÃÄ§Åª¤ÊÃÏÁØ¡¢´ØÅì¥í¡¼¥àÁØ¡ÊÎ©Àî¥í¡¼¥àÁØ¡Ë¡£¼ø¶È¤Ç³Ø¤ó¤À¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤ò¥Ñ¥Õ¥§¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ......¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢ºÆ¸½ÅÙ¹â¤¤¡Ø¤´ÃÏÁØ¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡¡¥À¥à¥«¥ì¡¼¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¯¤é¤¤¤Î¶½Ê³¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¤¢¤¡¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿§¤À¡×
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢¥ä¥ß¥é¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡£J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï17Æü¡¢ËÜ¿Í¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏÁØ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ë°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¸µ¹Í¸Å³Ø¼Ô¤Î¥ä¥ß¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¡Ö¤ª¤«¤·¤¢¤½¤Ó¹Í¸Å³Ø¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ª²Û»Ò¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¸Å³Ø¤ò³Ú¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¡Ö´ØÅì¥í¡¼¥àÁØ¥Ñ¥Õ¥§¡×¤â¡¢30Æü¤Þ¤ÇÉðÂ¢Ìî¤Õ¤ë¤µ¤ÈÎò»Ë´Û¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë²èÅ¸¡ÖµìÀÐ´ï»þÂå¤Î°æ¤ÎÆ¬ÃÓ¼þÊÕ -ÉðÂ¢Ìî»ÔÈ¯·¡Ä´ººÀ®²ÌÊó¹ð-¡×Æâ¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î»îºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Õ¥§¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µìÀÐ´ï»þÂå¤ÎÃÏÁØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë»îºî¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
µìÀÐ´ï»þÂå¤ÎÃÏÁØ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Î·Á¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥ä¥ß¥é¤µ¤ó¡Ë
¥Ñ¥Õ¥§¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£¡£
¥á¥¤¥ó¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ÎÁØ¤Ë¥â¥ë¥È¥Ñ¥Õ¤Ê¤É¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÈÖ¾å¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤òºÕ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥ä¥ß¥é¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢ÅÓÃæÁØ¤Î¥â¥ë¥È¥Ñ¥Õ¤ÎÉôÊ¬¡£
¡Ö´ØÅì¥í¡¼¥àÁØ¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¡ØATÁØ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë2Ëü9000Ç¯Á°º¢¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê²Ð»³³¥ÁØ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏµìÀÐ´ï»þÂå¤ò¹Í¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÁØ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ±û¤Ë¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤¤ê¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤¬¥â¥ë¥È¥Ñ¥Õ¤ÎÁØ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹õ¿§ÁØ¤ÎºÆ¸½¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ä¥ß¥é¤µ¤ó¡Ë
¸½ºß¤Ï¤Þ¤À»îºîÃÊ³¬¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È°Ê³°¤ÎÌ£¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤«²Ã¤¨¤¿¤¤¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤¢¤È¤ÏÃæ¤ËÆþ¤ì¤ëÀÐ´ï¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª²Û»Ò¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤«¤â¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ³Ø¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢³«ºÅÆü¤Þ¤Ç¤Þ¤À°ú¤Â³¤»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ä¥ß¥é¤µ¤ó¡Ë
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥§¤Å¤¯¤ê¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄù¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬......¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤¬´°À®¤¹¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡£