(MCU)最新作『デッドプール&ウルヴァリン』が、没入感をより体験できるプレミアムラージフォーマット(IMAX、Dolby、4DX、ScreenX)で上映されることが決定した。あわせて“クソ無責任ヒーロー”と“最恐アウトロー”の個性満載な全5種フォーマット版ポスタービジュアルが到着した。

本作では、2D(字幕、吹替)に加え、4つのプレミアムラージフォーマットでの日本公開が決定。通常のスクリーンよりも圧倒的に大きな画面で高画質な映像と、高い技術力を誇る音響が掛け合わされ、究極の映像世界を体感できるIMAX、映像にあわせて立体的で奥行のある音響を楽しめるDolby、シーンにあわせて客席が動き、風やミストなど五感を刺激する特殊効果が繰り出される「体感型」シアターシステム4DX、前方のスクリーンに加え、左右の壁にも映像が投影され、視界の限界を超える270°の世界が広がるSCREENX版の『デッドプール&ウルヴァリン』が楽しめる。

あわせて、日本では劇場公開がないREAL D 3Dを含めた5種類のポスタービジュアルが到着。IMAX版では、「IMAX」と書かれたブレスレットをした2人の手がフィーチャーされている。デッドプールが爪を伸ばしたウルヴァリンの拳に手を添えつつ、人差し指で爪の1つを優しく撫でているが、実はこのブレスレット、世界の歌姫テイラー・スウィフトのファンがコンサートに付けていく文字入りビーズブレスレット、“フレンドシップブレスレット”に似ていると話題に。テイラーが本作にカメオ出演するのか?とSNSで盛り上がりを見せている。

2人が顔を近づけ睨み合うDolby版は、今にも鋭い爪で斬りかかってきそうな、大きく吠えるウルヴァリンの表情が緊迫感を漂わせている。これは、SNSでは「フレディvsジェイソン」をオマージュしたかのようだと話題にもなっている。

それとは対極に4DX版は、激しく燃え上がる炎を背に、デッドプールがウルヴァリンの肩に顔を乗せ寄り添うまるでラブ・ロマンス映画かのようなビジュアル。SCREENX版も同じく炎を背に、凛々しく歩く2人の間にドッグプールの姿があり、アクションに期待感を寄せつつもシュールさがあり、デッドプールらしさが溢れている

日本では公開がないREAL D 3D版は、2人が肩を寄せ合い仲良く車に寄りかかるバディムービーな雰囲気が目を引く。それぞれ異なった色合いとデザインで、デッドプールとウルヴァリン2人の個性が溢れつつも、本作の様々な楽しみ方が表現されたポスタービジュアルとなっている。

© 2024 20th Century Studios / © and 2024 MARVEL.

“混ぜるな危険”なR指定コンビの2人が暴れまわる、この夏、いちばん過激で笑えるアクション・エンターテイメント超大作『デッドプール&ウルヴァリン』。かつてないスケールで贈る過激なバトルアクションを、没入感がより体験できるプレミアムラージフォーマットで堪能せよ。

『デッドプール&ウルヴァリン』は、2024年7月24日(水)世界最速公開。

