DCの『スーサイド・スクワッド』を日本でアニメ化したより、オープニング映像が先行公開された。また、追加ヴィラン&キャスト情報、第一話のらすじ&場面カットも届いている。

「異世界スーサイド・スクワッド」オープニング映像

オープニングテーマ:布袋寅泰「Another World」



″新しい世界″。狂気に満ちた理想を掲げ毎夜ゴッサム・シティを暴れ回るハーレイ・クインとジョーカーだったが、カタナの襲撃により、ハーレイは監獄にブチ込まれてしまう。収監の半年後、A.R.G.U.S長官のアマンダはハーレイを気絶させ監獄から連れ出し、ヘリコプターへと乗せる。目を覚ましたハーレイの目の前にいたのは、悪党面したおっさん=デッドショット、お調子者のナルシスト=クレイフェイス、ズタ袋を被ったマッチョマン=ピースメイカー!!意味不明な状況下、モニター越しのアマンダから告げられたのは、爆弾付きの極秘ミッションだった!!

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC 「異世界スーサイド・スクワッド」追加キャラクター・キャスト

また、追加キャラクターとキャスト情報も。ラットキャッチャー、シンカー、エンチャントレス、キラークロックが新たに加わる。

ラットキャッチャー CV.上田燿司

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

ネズミと意思疎通ができる元ネズミ駆除業者。

デッドショットとは刑務所時代の友人らしいが…。

シンカー CV.大塚芳忠

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

プライド高き天才マッドサイエンティスト。

頭に装着したシンキングキャップで能力を増強し、生物の意識を操作する。

エンチャントレス CV.伊藤 静

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

心優しいジューン・ムーンという女性に憑りついた、古代の魔女。

膨大な魔力に目を付けたアマンダにより捕らえられている。

キラークロック CV.木内太郎

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

怪力ワニ男。超人的なスピードとパワーを兼ね揃えており、縦横無尽に水中を駆け回る。

TV アニメ「異世界スーサイド・スクワッド」作品情報は2024年7月5日(金)24:30 より TOKYO MX、BS11、ABEMA アニメ SPECIAL3チャンネルにて放送開始。

