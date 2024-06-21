Ê¡²¬¤Ç½µËö¤Ë·ÙÊóµéÂç±«¤Î¶²¤ì¡¡µ¤¾ÝÂæ¡Ö28Æü¤Þ¤ÇÂç±«Â³¤¯²ÄÇ½À¡×
¡¡Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï21Æü¡¢Çß±«Á°Àþ¤ÎËÌ¾å¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¤¡¢¶å½£¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç23Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ç¡¢100¥ß¥ê¡Á150¥ß¥ê¤Î¹ß¿å¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¡²¬¡¢Ä¹ºê¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¤Ç150¥ß¥ê¡¢·§ËÜ¤Ç120¥ß¥ê¡¢º´²ì¡¢ÂçÊ¬¤Ç100¥ß¥ê¤òÍ½ÁÛ¡£24Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÆ±ÄøÅÙ¤Î±«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡Ö28Æü¤Þ¤ÇÂç±«¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡21ÆüÄ«¤Ë¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Æ±¸©»Ø½É»Ô¤Ç24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤¬´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤È¤Ê¤ë423¥ß¥ê¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤äµÜºê¸©ÆüÆî»Ô¤Ç¤Ï¹ñÆ»¤ËÅÚº½¤¬Î®Æþ¤·¤ÆÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ê¸ÅÀîÂçÆó¡Ë