Official髭男dism、ニューアルバム『Rejoice』のBlu-ray＆DVDに収録される武道館公演ダイジェスト解禁

■本編映像は7月4日から7日まで、全国の映画館40館にて上映!

Official髭男dismのメジャー3rdアルバム『Rejoice』(7月24日発売)のBlu-ray&DVDに収録される日本武道館公演のダイジェスト映像が公開となった。

本映像は、2023年2月に開催されたホールツアーのファイナル公演『OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN』、ツアーのメイキングとなる『Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR』のダイジェスト。「Pretender」「Subtitle」「ミックスナッツ」などのライブ映像をはじめ、公演当日のメンバーたちの様子も観ることができる。

さらに、本編映像は7月4日から7日まで、全国の映画館40館にて上映され、スクリーンでいち早く鑑賞することが可能だ。映画館のDolby Atmos音響スクリーン限定の空間で、ライブ会場とはまた違った唯一無二のライブ体験となるため、この機会にぜひ映画館で堪能しよう。なおチケットは6月21日12時から一般販売(先着)スタートとなる。

アルバム『Rejoice』には、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『マウンテンドクター』の主題歌「Sharon」、『キリン 午後の紅茶』新CMソング「B-Side Blues」をはじめ、「ミックスナッツ」「Subtitle」「TATTOO」「SOULSOUP」などのシングル曲を含む全16曲を収録。リリース前日となる7月23日には、Zepp Hanedaにて『Official髭男dism one-man live 2024 -UNOFFICIAL-』が開催される。

また、9月からは全国5都市10公演に及ぶアリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』を開催。詳細はオフィシャルサイトまで。

リリース情報

2023.07.24 ON SALE

ALBUM『Rejoice』



アルバム『Rejoice』特設サイト

https://rejoice.ponycanyon.co.jp

『OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN』特設サイト

https://shockingnutstour-movie.com

Official髭男dism OFFICIAL SITE

http://higedan.com/