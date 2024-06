4人組ロックバンド・THE ORAL CIGARETTES(以下オーラル)主催のライブイベント『PARASITE DEJAVU 2024 〜2DAYS OPEN AIR SHOW in IZUMIOTSU PHOENIX〜』(大阪・泉大津フェニックス、10月5〜6日開催)DAY2の第3弾アーティストとして、SPARK!!SOUND!!SHOW!!の初出演が発表された。『PARASITE DEJAVU』は2019年9月に泉大津フェニックスでスタートしたイベント。22年10月の埼玉・さいたまスーパーアリーナでの開催を経て、今年は約2年ぶりに開催地を泉大津フェニックスに戻して行われる。

SPARK!!SOUND!!SHOW!!は、オーラルが昨年2月に行った『THE ORAL CIGARETTES 2MAN VS TOUR「MORAL PANIC」』福岡公演や、オーラルの山中拓也(Vo&Gt)主宰のクリエイティブレーベル・DREAMLANDが初めて開催したオールナイトイベント『DREAMLAND - ALL NIGHT GIG & PARTY -』に出演するなど、親交を深めてきた。今回の発表とともに、チケットのオフィシャル4次先行(30日まで)が開始された。次回の出演者発表は6月28日午後6時と予告されている。■THE ORAL CIGARETTES『PARASITE DEJAVU 2024 〜2DAYS OPEN AIR SHOW in IZUMIOTSU PHOENIX〜』10月5日(土) 大阪・泉大津フェニックス(ONE MAN SHOW)10月6日(日) 大阪・泉大津フェニックス(OMNIBUS SHOW)出演:THE ORAL CIGARETTES、HEY-SMITH、SiM、SPARK!!SOUND!!SHOW!!ほか