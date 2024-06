株式会社セガは、ナツメアタリ株式会社が開発するNintendo Switch/PS5/PS4用ソフト『闇の仕事人KAGE Shadow of The Ninja』について、ボスキャラクターの新情報を公開した。ステージクリア型となる2Dアクションゲーム『闇の仕事人KAGE Shadow of The Ninja』のステージ3、4に登場するボスキャラクターの情報が新たに公開。また、ステージ1、2の最後に登場する、ボスキャラクターの追加情報も公開となった。

※以下リリースより引用。〇ステージ1ボスキャラ:サイクラス港湾地区を警護するロボット。ロケットブースターで飛行し壁や天井に張り付く。本体に装備された迫撃砲や超高温ビームにより攻撃する。〇ステージ2ボスキャラ:オーガー巨大な重機をベースに作られた自走砲台。市街地を警護するとともに廃墟に潜む反乱者を探し出し殲滅する。プラズマレーザーと長く伸びるテンタクルアームを装備。そのほかにも様々な武器を搭載する移動要塞。〇ステージ3ボスキャラ:武鬼(ぶき)四天魔将軍第一の幹部。すべてを破壊し地上を支配する。大きな刀を持った鎧武者の姿をしている。非常に防御が固いが不利とみるとより強い装甲を纏い体を強化する。最終的に周辺にあるものを自分の体として利用し巨大化する。ステージ4ボスキャラ:ツクヨミ四天魔将軍第二の幹部。ガルダの兵士を無限に作り出す。強力なテレキネシスの使い手であり様々な武器を使って攻撃してくる。破壊不可能の護衛ロボットを従えている。『闇の仕事人KAGE Shadow of The Ninja』は、Nintendo Switch/PS5/PS4向けに8月29日発売予定。