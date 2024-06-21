6thアルバム『LOST CORNER』



発売日 2024年8月21日（水）https://smej.lnk.to/LOSTCORNER_CD■商品形態がらくた盤（初回限定）CD+グッズ ￥7,370（税込）/ SECL-3110〜3111映像盤（初回限定）CD+Blu-ray ￥8,910（税込）/ SECL-3112〜3114映像盤（初回限定）CD+DVD ￥8,910（税込）/ SECL-3115〜3117通常盤（初回限定）CD ￥3,630（税込）/ SECL-3118■収録内容CD ※全形態共通「さよーならまたいつか！」(NHK連続テレビ小説「虎に翼」主題歌)「がらくた」 （映画「ラストマイル」主題歌）「地球儀」(スタジオジブリ宮粼駿監督「君たちはどう生きるか」主題歌)「KICK BACK」 (TVアニメ「チェンソーマン」オープニング・テーマ)「月を見ていた」(FINAL FANTASY XVI テーマソング)「M八七」 (映画「シン・ウルトラマン」主題歌)「Pale Blue」(TBS系 金曜ドラマ「リコカツ」主題歌)「POP SONG」(PlayStation® CMソング)「毎日」「LADY」(日本コカ･コーラ「ジョージア」CMソング)■法人特典特典あり・クリアファイル(A4)対象店舗：TOWER RECORDS / TSUTAYA RECORDS / HMV / Amazon.co.jp / 楽天ブックス / 応援店(応援店舗詳細は後日発表)※特典は「先着」となり、数に限りがあります。※一部の店舗/ECサイトでは特典が付かない場合がございます。ご予約ご購入の際は、特典の有無を必ず店頭/ECサイトでご確認ください。■Amazon.co.jp 限定企画：オリジナル段ボールAmazon.co.jpで「LOST CORNER」をご購入いただいたお客様には、先着で「オリジナル段ボール」にCDを梱包してお届けします。※がらくた盤・映像盤・通常盤、いずれの仕様も対象となります。オリジナル段ボール対象の商品ページでご購入ください。※この企画は「先着」となり、数に限りがあります。※配送中の凹みや破損、汚れなどによる交換はお断りいたします。