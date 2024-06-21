米津玄師、6thアルバム『LOST CORNER』発売決定
米津玄師が6thアルバム『LOST CORNER』を、8月21日にリリースすることが決定した。
2020年の年間グローバル・ランキング「IFPI Global Album All Format Chart 2020」にて、日本人アーティスト最高位となる記録を打ち立て、CD累計出荷枚数190万枚を越える前作『STRAY SHEEP』から約4年ぶりのアルバムとなる本作。
収録曲には、NHK連続テレビ小説『虎に翼』の主題歌「さよーならまたいつか！」、今夏公開の映画『ラストマイル』主題歌「がらくた」をはじめ、アカデミー賞 長編アニメーション賞受賞作のスタジオジブリ宮粼駿監督作品『君たちはどう生きるか』主題歌「地球儀」、ゲーム『FINAL FANTASY XVI』テーマソング「月を見ていた」、日本・コカコーラ「ジョージア」CMソング「LADY」そして「毎日」、Spotifyグローバルランキングにて国内アーティストとして初めてTOP50にランクインし、アメリカレコード協会(RIAA)より日本語の楽曲として初のゴールド認定を受ける快挙を成し遂げたTVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」、映画『シン・ウルトラマン』主題歌「M八七」、PlayStationCMソング「POP SONG」、テレビドラマ『リコカツ』主題歌「Pale Blue」など、数々の名曲が並んでいる。
6thアルバム『LOST CORNER』
https://smej.lnk.to/LOSTCORNER_CD
■商品形態
がらくた盤（初回限定）CD+グッズ ￥7,370（税込）/ SECL-3110〜3111
映像盤（初回限定）CD+Blu-ray ￥8,910（税込）/ SECL-3112〜3114
映像盤（初回限定）CD+DVD ￥8,910（税込）/ SECL-3115〜3117
通常盤（初回限定）CD ￥3,630（税込）/ SECL-3118
■収録内容
CD ※全形態共通
「さよーならまたいつか！」(NHK連続テレビ小説「虎に翼」主題歌)
「がらくた」 （映画「ラストマイル」主題歌）
「地球儀」(スタジオジブリ宮粼駿監督「君たちはどう生きるか」主題歌)
「KICK BACK」 (TVアニメ「チェンソーマン」オープニング・テーマ)
「月を見ていた」(FINAL FANTASY XVI テーマソング)
「M八七」 (映画「シン・ウルトラマン」主題歌)
「Pale Blue」(TBS系 金曜ドラマ「リコカツ」主題歌)
「POP SONG」(PlayStation® CMソング)
「毎日」「LADY」(日本コカ･コーラ「ジョージア」CMソング)
他
■法人特典
特典あり・クリアファイル(A4)
対象店舗：TOWER RECORDS / TSUTAYA RECORDS / HMV / Amazon.co.jp / 楽天ブックス / 応援店(応援店舗詳細は後日発表)
※特典は「先着」となり、数に限りがあります。
※一部の店舗/ECサイトでは特典が付かない場合がございます。ご予約ご購入の際は、特典の有無を必ず店頭/ECサイトでご確認ください。
■Amazon.co.jp 限定企画：オリジナル段ボール
Amazon.co.jpで「LOST CORNER」をご購入いただいたお客様には、先着で「オリジナル段ボール」にCDを梱包してお届けします。
※がらくた盤・映像盤・通常盤、いずれの仕様も対象となります。オリジナル段ボール対象の商品ページでご購入ください。
※この企画は「先着」となり、数に限りがあります。
※配送中の凹みや破損、汚れなどによる交換はお断りいたします。
関連リンク
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