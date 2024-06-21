GALLERIA、ワコムペンタブとイラスト向けPCのセットモデルを発売
サードウェーブは、ワコムのペンタブレットとPCをセットにした「GALLERIA×Wacomイラスト向けセットモデル」を2024年6月20日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。
セットモデルでは、GALLERIAイラスト向けモデル4機種のいずれかと、ワコムのペンタブレット5機種から1種を選択。
PCのラインアップは以下の通り。
GALLERIA RL7C-R35-C5N イラスト向けモデル：139,980円
（Intel Core i7-13620H / GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU / 16GBメモリ DDR5 / 1TB NVMe SSD）
GALLERIA DM5C-IG-C イラスト向けモデル：133,980円
（Intel Core i5-14400 / インテル UHDグラフィックス / 16GBメモリ DDR5 / 1TB NVMe SSD）
GALLERIA DM7C-IG-C イラスト向けモデル：165,980円
（Intel Core i7-14700 / インテル UHDグラフィックス / 16GBメモリ DDR5 / 1TB NVMe SSD）
GALLERIA RM7C-R46-C イラスト向けモデル：212,980円
（Intel Core i7-14700F / NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB/ 16GBメモリ DDR5 / 1TB NVMe SSD）
選べるワコムペンタブレットは以下の5機種。
Wacom Intuos Smallワイヤレス
Wacom Intuos Mediumワイヤレス
Wacom One 12 液晶ペンタブレット
Wacom One 13 液晶ペンタブレット
Wacom Cintiq 16
なお、Wacom Intuos Smallワイヤレス ブラック、およびWacom One 13 液晶ペンタブレットのセットモデルは、7月上旬以降発売予定だ。
セットモデルでは、GALLERIAイラスト向けモデル4機種のいずれかと、ワコムのペンタブレット5機種から1種を選択。
PCのラインアップは以下の通り。
（Intel Core i7-13620H / GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU / 16GBメモリ DDR5 / 1TB NVMe SSD）
GALLERIA DM5C-IG-C イラスト向けモデル：133,980円
（Intel Core i5-14400 / インテル UHDグラフィックス / 16GBメモリ DDR5 / 1TB NVMe SSD）
GALLERIA DM7C-IG-C イラスト向けモデル：165,980円
（Intel Core i7-14700 / インテル UHDグラフィックス / 16GBメモリ DDR5 / 1TB NVMe SSD）
GALLERIA RM7C-R46-C イラスト向けモデル：212,980円
（Intel Core i7-14700F / NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB/ 16GBメモリ DDR5 / 1TB NVMe SSD）
選べるワコムペンタブレットは以下の5機種。
Wacom Intuos Smallワイヤレス
Wacom Intuos Mediumワイヤレス
Wacom One 12 液晶ペンタブレット
Wacom One 13 液晶ペンタブレット
Wacom Cintiq 16
なお、Wacom Intuos Smallワイヤレス ブラック、およびWacom One 13 液晶ペンタブレットのセットモデルは、7月上旬以降発売予定だ。