サードウェーブは、ワコムのペンタブレットとPCをセットにした「GALLERIA×Wacomイラスト向けセットモデル」を2024年6月20日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。セットモデルでは、GALLERIAイラスト向けモデル4機種のいずれかと、ワコムのペンタブレット5機種から1種を選択。PCのラインアップは以下の通り。

GALLERIA RL7C-R35-C5N イラスト向けモデル:139,980円(Intel Core i7-13620H / GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU / 16GBメモリ DDR5 / 1TB NVMe SSD)GALLERIA DM5C-IG-C イラスト向けモデル:133,980円(Intel Core i5-14400 / インテル UHDグラフィックス / 16GBメモリ DDR5 / 1TB NVMe SSD)GALLERIA DM7C-IG-C イラスト向けモデル:165,980円(Intel Core i7-14700 / インテル UHDグラフィックス / 16GBメモリ DDR5 / 1TB NVMe SSD)GALLERIA RM7C-R46-C イラスト向けモデル:212,980円(Intel Core i7-14700F / NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB/ 16GBメモリ DDR5 / 1TB NVMe SSD)選べるワコムペンタブレットは以下の5機種。Wacom Intuos SmallワイヤレスWacom Intuos MediumワイヤレスWacom One 12 液晶ペンタブレットWacom One 13 液晶ペンタブレットWacom Cintiq 16なお、Wacom Intuos Smallワイヤレス ブラック、およびWacom One 13 液晶ペンタブレットのセットモデルは、7月上旬以降発売予定だ。