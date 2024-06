【Pre-Summer Sale】セール期間:~6月27日まで

バンダイナムコエンターテインメントは、PC向けゲームプラットフォーム「Steam」にて「Pre-Summer Sale」を6月27日まで開催している。

対象となるのは、今回がセール初登場となる、アクションRPG「SAND LAND」。34%OFFで購入できる。そのほかにも、「Tales of ARISE」が50%OFF、「SCARLET NEXUS」が84%OFFになるなど様々なタイトルが対象となっている。

さらに、7月1日まで「バテン・カイトス I & II HD Remaster」がセール対象となるローンチセールも開催されている。

「Pre-Summer Sale」

セール期間:6月27日(木)まで

対象タイトルの一部

・「SAND LAND」:34%OFF!(初セール)

・「Tales of ARISE」:50%OFF

・「SCARLET NEXUS」:84%OFF

・「CODE VEIN」:85%OFF

・「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」:65%OFF

・「スーパーロボット大戦30」:67%OFF

・「GOD EATER 3」:90%OFF

□Pre-Summer Saleのページ

STEAM バテンカイトスローンチセール

セール期間:7月1日(月)まで

「バテン・カイトス I & II HD Remaster」:10% OFF(初セール)

