「ゴジラ」

TM & (C) TOHO CO., LTD

7月から11月の5カ月間にわたり、各月ごとに歴代ゴジラ作品を厳選して上映するゴジラ生誕70周年を記念した上映企画「ゴジラ・シアター」。その幕開けとなる7月の上映日が決定し、1954年上映の「ゴジラ」が7月5日から18日までの期間で上映される。入場者特典として、先着1,000名にゴジラ・シアターステッカーを配布する。

ゴジラ・シアターステッカー

TM & (C) TOHO CO., LTD

開催劇場は、TOHOシネマズ日比谷、梅田、赤池、ららぽーと福岡、すすきのの5カ所。上映スケジュールは各劇場の公式サイトを参照のこと。鑑賞料金は、通常(一般・シニア)が1,300円、ゴジラ学生割引(大学生以下)が500円。

また、TOHOシネマズ日比谷では、7月5日19時の回のみ、上映終了後にゴジラシリーズの富山省吾プロデューサーによる舞台挨拶が行なわれる。映画との出会いは「キングコング対ゴジラ」(1962)という富山プロデューサーの舞台挨拶では、ここでしか聞けないゴジラエピソードが語られる。舞台挨拶回のチケットは6月28日0時より同劇場のホームページで販売開始する。

8月以降の上映作品も続々決定。8月はゴジラシリーズ第3作目で、初めてキングコングがゴジラ映画に登場した「キングコング対ゴジラ 4Kデジタルリマスター版」、9月は富山氏がプロデューサーを務めた「ゴジラ VS ビオランテ 4Kデジタルリマスター版」、10月はゴジラシリーズ史上、ゴジラが初めて人間の味方のように描かれた「三大怪獣 地球最大の決戦 4Kデジタルリマスター版」が上映される。

なお、上映には4K DCPを使用するが、劇場環境によっては2Kコンバートでの上映となるほか、TOHOシネマズ赤池のみ、全作品2K上映となる。

「キングコング対ゴジラ 4Kデジタルリマスター版」

TM & (C) TOHO CO., LTD

「ゴジラ VS ビオランテ 4Kデジタルリマスター版」

TM & (C) TOHO CO., LTD

「三大怪獣 地球最大の決戦 4Kデジタルリマスター版」

TM & (C) TOHO CO., LTD