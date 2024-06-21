米津玄師、6thアルバム『LOST CORNER』リリース 「KICK BACK」「地球儀」「がらくた」などを収録
米津玄師が、6thアルバム『LOST CORNER』を8月21日にリリースする。
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前作『STRAY SHEEP』から約4年ぶりのアルバムとなる今作は、NHK連続テレビ小説『虎に翼』の主題歌「さよーならまたいつか！」や映画『ラストマイル』主題歌「がらくた」をはじめ、映画『君たちはどう生きるか』主題歌「地球儀」、ゲーム『FINAL FANTASY XVI』テーマソング「月を見ていた」、日本コカ・コーラ『ジョージア』CMソング「LADY」「毎日」、TVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」、映画『シン・ウルトラマン』主題歌「M八七」、PlayStation CMソング「POP SONG」、テレビドラマ『リコカツ』（TBS系）主題歌「Pale Blue」などが収録される。
今作は、CDにグッズが封入されたスペシャル仕様の初回限定“がらくた盤”、Blu-rayもしくはDVDが付属する初回限定“映像盤”、“通常盤”の4形態でリリース。本日より各店舗にて予約がスタートしている。
（文＝リアルサウンド編集部）