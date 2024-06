2024年12月8日にデビュー25周年を迎える倉木麻衣が6月21日から8月25日まで、東京・池袋サンシャイン水族館にてコラボレーションイベント『サンシャイン水族館×倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』を実施中だ。6月21日、そのイベント初日を記念してサンシャインシティ内の噴水広場でオープニングセレモニーが開催された。

■夜間限定イベント『サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』

デビュー25周年を記念して水族館好きな倉木麻衣との夢のコラボレーションが実現。倉木麻衣プロデュースによる特設水槽が登場するほか、本イベントに向けて書き下ろしたテーマソングも館内にて放送。サンシャイン水族館の生き物たちをイメージした倉木麻衣描き下ろしイラスト入りオリジナルグッズの販売など、内容盛りだくさんでお届け。

開催場所:サンシャイン水族館 ※東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル屋上

開催期間:6月21日(金)〜8月25日(日)

開催時間:18:00〜21:00(最終入場は終了1時間前まで)

※会期中18:00までは通常展示

入場:サンシャイン水族館入場料のみ

※一部有料コンテンツあり

https://sunshinecity.jp/file/aquarium/summer_night_kurakimai/



■スペシャルEP『forever for YOU』

2024年7月3日(水)発売

▼収録曲 ※曲順未定

「Unraveling Love 〜少しの勇気〜」

※読売テレビ・日本テレビ系アニメ『名探偵コナン』オープニングテーマ

「Y☺︎u & I」

※読売テレビ・日本テレビ系アニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ

「Secret, voice of my heart」

※アニメ『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』エンディング主題歌

「FOREVER HOME」

※新昭和『ウィザースガーデン』CMソング

「Thank you for every breath」

※『脱炭素エキデン365』プロジェクト テーマソング

「タイトル未定」

※『サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』テーマソング



【名探偵コナン盤 A(完全限定生産)】

VNCM-9066 4,620円(税込)

・描き下ろし『名探偵コナン』絵柄ジャケットA

・『名探偵コナン』ジャケット絵柄/背景付きアクリルスタンドA



【名探偵コナン盤 B(完全限定生産)】

VNCM-9067 4,620円(税込)

・描き下ろし『名探偵コナン』絵柄ジャケットB

・『名探偵コナン』ジャケット絵柄/背景付きアクリルスタンドB



【初回限定盤 A】VNCM-9068 3,850円(税込)

▼DVD付き

「Unraveling Love 〜少しの勇気〜」リリックビデオ

「Secret, voice of my heart」リリックビデオ



【初回限定盤 B】VNCM-9069 3,850円(税込)

▼DVD付き

LIVE MOVIE from <billboard classics MAI KURAKI premium symphonic concert 2023>

※フルオーケストラと共演した昨年のシンフォニックツアー東京公演のライブ映像から5曲収録



【通常盤(CDのみ)】VNCM-9070 2,750円(税込)



【FC&Musing盤】VNCF-9017 3,850円(税込)

・アナログレコード LP盤サイズパッケージ

・Mai Kurakiオリジナル待受画像URL・QRコード

▼CD付き

LIVE SOUND from <FC限定スペシャルイベント「Mai Kuraki Fanclub Event 2023 "WE L♡VE Y☺︎U & MAI"」>

※2023年8月に開催したFC限定イベントの貴重なライブ音源より、ファンリクエスト1位となった倉木麻衣作詞作曲「ふわふわ」を含む全5曲を収録



●共通封入特典:倉木麻衣スペシャル水族館ライブ応募券

応募者の中から抽選で計120名様(60名様×2日間)を今夏開催の<倉木麻衣スペシャルライブ in サンシャイン水族館>にご招待。夏の夜、閉館後の水族館で倉木麻衣の癒しの歌声をお楽しみいただけます。

※終演時間の都合により、18歳未満はご来場いただけません。

※日程など詳細は後日発表します。

■『U-NEXT×倉木麻衣 25th Anniversary』

デビュー25周年記念となるU-NEXT×倉木麻衣アニバーサリー企画第一弾は、デビュー曲「Love, Day After Tomorrow」から53曲のMVを一挙配信開始。



▼『Mai Kuraki 2004 Live Tour “Wish You The Best” 〜Grow, Step by Step〜』

配信開始日:2024年6月22日(土)12:00

配信形態:見放題

セットリスト:「Time after time 〜花舞う街で〜」「Love, Day After Tomorrow」「Secret of my heart」「明日へ架ける橋」「風のららら」「Feel fine!」「Stand Up」ほか

視聴ページ: https://video.unext.jp/title/SID0104209



関連サイト

◆倉木麻衣 25周年特設サイト

◆倉木麻衣 オフィシャルサイト

◆倉木麻衣 オフィシャルTwitter

◆倉木麻衣 オフィシャルTikTok

◆倉木麻衣 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆倉木麻衣 オフィシャルブログ

ステージのある地下1階から3階まで、多くのファンが集合したこの日。イベントは、噴水広場にある噴水が華麗に舞い上がりスタート。ネイビーのトップスに白を基調としたスカートを着用した倉木が、伸びやかに手を振り登場した。イベントの冒頭、司会者から「25周年イヤーをどんな1年にしたいですか?」と問われた倉木は「皆さんと一緒に笑顔になれる25周年にしたいです。音楽を通じて楽しいひとときを作れたらと思っています」と笑顔でコメント。ファンからは大きな拍手が送られた。そして話題は、今回のコラボイベントについて。実はもともと水族館好きの倉木。サンシャイン水族館の思い出について問われると、「子供のころに、初めてお母さんに連れてきてもらった水族館なんです。歌手になってからもプライベートで何度も来ています」と愛を爆発。今回の企画について「20周年を迎えた頃から、何か場所とのコラボレーションをしてみたいなと温めていた企画が実現しました。胸いっぱいです」と嬉しそうに話した。また、イベント内では特別水槽のプロデュースを手がけた倉木。そのテーマは「レインボーとヘブン」だそうで「輝きとか生命力の強さ、命の大切さも込めました」のだそう。さらに、サンシャイン水族館の目玉とも言えるクラゲ水槽にて行われる倉木の楽曲に合わせた照明演出については、「時間を忘れて漂って、クラゲになった気持ちで過ごしていただけたらな」と話しました。ちなみにそのクラゲ水槽にて流れる曲は、倉木にとって初めて『名探偵コナン』のテーマ曲に起用された「Secret of my heart」と、今回のイベントのために書き下ろされたテーマソング「Forever for you」だ。「Forever for you」は、倉木自身、25年ぶりの全編英語楽曲とのこと。イベント中、音源の一部が初披露されると、ゆったりと手を横に振る倉木。観客もそれに併せて一緒に手と体を揺らす姿は、水族館に流れるゆったりとした時間のようだと感じた。さらにイベントでは書き下ろしイラストのグッズも販売。7種類の生き物を描いたイラストは、クラゲが多いと司会者から指摘されると「どのキャラも好きではあるんですけど、サンシャイン水族館はクラゲ水槽がメインと聞いて。幻想的な世界が魅力的なので、クラゲをメインとしています」と語った。また、各所でランダムに配られるステッカーについては「言葉にならないくらい、素敵にプリントされていました。ゆっくりカフェでお茶しながら思い出を作っていただけたらなと思います」と笑顔で話した。その後行われた歌唱パートでは、全3曲を披露。まずは往年のヒットナンバー「Secret of my heart」。体を揺らして大切に歌い上げる姿に観客もうっとり。大きく手を広げ、伸びやかかつ天高く響くような歌声が会場を包み込んだ。続いて披露された「Forever for you」は、テーマソングにふさわしく水族館のような雰囲気の青いライトの中で歌唱。恋心を表現するのにふさわしく、360度全体を見渡すように、心地よさそうに歌う倉木。曲の最後には胸の前で、ハートを作りファンを沸かせた。3曲目に披露したのは、EP「Forever for you」に収録されている楽曲で『名探偵コナン』のエンディングテーマ「You & I」。この楽曲、倉木自身が初めて振り付けにトライしたのだそうで、曲の前にはガールズダンサーを呼び込み、観客にレクチャー。「前向きなメッセージを込めている曲です」と前置きした上で、ポジティブに披露。サビでは会場が一体となり倉木が考えたダンスを楽しんだほか、最後は頭の上でハートポーズを決め、会場全体に手を振る中、倉木は去っていった。コラボレーションイベント『サンシャイン水族館×倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』は、6月21日から8月25日までサンシャイン水族館にて。期間中の午後6時以降に癒しの空間を楽しめる。取材・文◎於ありさ