2022年にデビューした、サンリオとCHOCOLATE Inc.が共同開発するキャラクター「がおぱわるぅ」

「がおぱわるぅ」初となるポップアップショップ「がおぱわるぅのおみせ in OSHI BASE Harajuku」が、東急プラザ原宿「ハラカド」3階「OSHI BASE Harajuku」にて開催されます☆

サンリオ「がおぱわるぅのおみせ in OSHI BASE Harajuku」

展示期間:2024年6月28日(金)〜7月31日(水)予定

営業時間:11:00〜21:00 ※営業時間は変更になる場合があります

入場料:無料

会場:OSHI BASE Harajuku (東京都渋谷区神宮前六丁目31番21号 東急プラザ原宿「ハラカド」3階)

「2024年サンリオキャラクター大賞」で、20位以内に入りおみせをだすことを目指していた「がおぱわるぅ」の「ぱわるぅ」

結果は21位と2023年の24位から大きくジャンプアップしたものの、20位以内の目標には一歩及ばず。

「がおぱわるぅ」ファンである“ぱわのものたち”の応援に応えるべく、おともだちの「ねずみピヨ」さんと「ちいさきもの」たちが力を合わせ、「OSHI BASE Harajuku」にて、「がおぱわるぅ」初となるおみせ開催が実現します!

今回「がおぱわるぅのおみせ in OSHI BASE Harajuku」のために、ぐるぐるキャンディを持った「ぱわるぅ」の新デザインを描き下ろし。

ぬいぐるみやマスコット、アクリルスタンドやオリジナルTシャツなど130を超えるグッズがラインナップされます。

そのほかポップアップショップ内には、「がおぱわるぅ」のぱわるぅが住む島にある「じゃがバタラジオ局」のフォトスポットや、これまでの歴代イラストを背景に写真が撮れる展示エリアも登場予定。

また、店頭に掲示しているインタラクティブ動画形式のアンケート「ぱわるぅアンケート」に答え、グッズを購入すると、ノベルティとしてステッカーがプレゼントされます。

そんな「がおぱわるぅのおみせ in OSHI BASE Harajuku」にて販売されるグッズの一部を紹介していきます☆

トレーディンググッズほか

グッズ名・価格:

・トレーディングキラキラステッカー(全12種)385円(税込)

・トレーディング缶バッジ(全8種)495円(税込)

・トレーディングStand up!アクリルスタンド(全8種)770円(税込)

・トレーディングアクリルキーチェーン(全8種)660円(税込)

・ネックストラップ(全2種)各660円(税込)

・フォト風アクリルキーホルダー(全4種)各770円(税込)

・ぬいぐるみ(S)2,640円(税込)

・マスコット 1,980円(税込)

・Tシャツ(全3種)各3,960円(税込)

・織生地カンバッジコレクション(全8種)各880円(税込)

・ダイカットステッカーミニ(全6種)各330円(税込)

様々な表情やポーズが楽しめる「ぱわるぅ」グッズ。

開封するまでどのデザインが出てくるかわからない、ドキドキ感が楽しめるトレーディンググッズのほか、ぬいぐるみやTシャツなども販売されます。

ステーショナリー

グッズ名・価格:

・アクリルクリップフィギュア(全3種)各825円(税込)

・クリアシール(全2種)各440円(税込)

・ガーゼミニタオル 880円(税込)

・スタンプコレクション(全8種)各660円(税込)

・マシュマロシール 550円(税込)

・トレーディング缶バッジ(全6種)各495円(税込)

・トレーディングミニスタンド(全5種)各660円(税込)

・アクリルキーホルダー(全5種)各748円(税込)

・ハート缶バッジ(全5種)各550円(税込)

・クリアファイル(全2種)各495円(税込)

・5インデックスクリアファイル 638円(税込)

・ミニメモ 143円(税込)

手持ちの雑貨やノートなどをかわいくデコレーションできるシールやスタンプもラインナップ。

普段使いしやすいミニタオルやクリアファイルなど、選ぶのが楽しいグッズばかりです。

ステーショナリー/カプセルトイ

グッズ名・価格:

・Sサイズミラー 605円(税込)

・アクリルマルチクリップ(全2種)各880円(税込)

・まとまるくん消しゴム 165円(税込)

・デコペタステッカー(全2種)各396円(税込)

・折りたたみブラシ&コーム 各660円(税込)

・トレーディング缶バッジ(全8種)各495円(税込)

・トレーディングアクリルキーホルダー(全8種)各748円(税込)

カプセルトイ

・アクリルキーホルダー(全5種)各300円(税込)

・アクリルスタンド(全5種)各300円(税込)

・つながるアクリルチャーム(全10種)各200円(税込)

身だしなみチェックのマストアイテムでもあるミラーや、折りたたみブラシ&コームも「がおぱわるぅ」デザインで展開。

ランダムで排出されるカプセルトイにはアクリル仕様のキーホルダーやスタンド、つながるチャームが用意されています。

「おむらいす島」に住むとってもパワフルなきょうりゅう「ぱわるぅ」グッズが並ぶポップアップストア。

東急プラザ原宿「ハラカド」3階「OSHI BASE Harajuku」にて2024年6月28日より開催される「がおぱわるぅのおみせ in OSHI BASE Harajuku」の紹介でした☆

シナモロール、ポチャッコ、クロミ!「2024年サンリオキャラクター大賞」結果発表 シナモロール、ポチャッコ、クロミ!「2024年サンリオキャラクター大賞」結果発表 続きを見る

著作(株)サンリオ ©2024 SANRIO CHOCOLATE

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ぱわるぅのぬいぐるみやかわいい雑貨!サンリオ「がおぱわるぅのおみせ in OSHI BASE Harajuku」 appeared first on Dtimes.