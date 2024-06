パク・ヘジン＆チン・ギジュ出演のドラマ「今からショータイム」10月2日よりDVD発売決定

ドラマ「今からショータイム」のDVD-BOX1.が2024年10月2日(水)、DVD-BOX2.が2024年11月8日(金)に発売される。笑いあり不可思議あり、彼らのショーが今始まる! 幽霊が見えるマジシャンと熱血女性警察官がタッグを組んで事件を解決していくラブコメ捜査劇。「恋はチーズ・イン・ザ・トラップ」「星から来たあなた」「ドクター異邦人」など人気作に出演し、アジア全域で活躍するパク・ヘジンが幽霊と手を組み、マジックで人々を魅了する、ひねくれ者の人気イケメンマジシャン役に。

会えば衝突ばかりしていたヒロインのことが徐々に気になりはじめ、ツンデレな態度をとるパク・ヘジン演じる主人公。一方の、元柔道選手で熱血警察官のヒロインを演じるのはチン・ギジュ。幼い頃に刑事だった父を亡くしながらも前向きに生きるヒロインを好演する。

■リリース情報

「今からショータイム」

DVD-BOX1.2024年10月2日(水)発売

DVD-BOX2.2024年11月8日(金)発売

※レンタル同日リリース



価格:各17,160円(税込)



<特典>

・映像特典(予定)

メイキング



・封入特典(予定)

リーフレット(4P)



※商品の仕様は予告なく変更となる場合がございます



〇キャスト

パク・ヘジン、チン・ギジュ、チョン・ジュノ、チェ・ソンウォン、コ・ギュピル



〇スタッフ

演出:イ・ヒョンミン、チョン・サンヒ

脚本:ハ・ユナ



発売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

提供:COPUS JAPAN,博報堂DYミュージック&ピクチャーズ

(C)Licensed by SAMHWA NETWORKS CO., LTD.

(C)SAMHWA NETWORKS. All Rights reserved



<あらすじ>

ステージやテレビで活躍する人気マジシャンのチャウン。彼が見せる、まるで魔法のようなマジックにはトリックなど何もないが秘密があった。巫堂(ムーダン)の孫である彼には幽霊と疎通できる能力があり、本物の幽霊たちを“見えない協力者”として雇っているのだ。ある日、熱血警察官スルヘが、犯人を追ってチャウンのステージに迷い込む。初対面から衝突する2人だが、チャウンの能力を使って事件を解決していくことになる。