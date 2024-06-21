

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43547.89 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41677.31 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40887.90 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40139.87 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39806.73 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39520.92 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39391.85 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39251.88 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38982.84 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38946.01 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38713.80 25日移動平均線

38643.82 13週移動平均線

38643.43 均衡表転換線(日足)



38596.47 ★日経平均株価21日終値



38533.23 6日移動平均線

38527.08 均衡表基準線(日足)

38444.76 ボリンジャー:-1σ(25日)

38356.71 均衡表雲下限(日足)

38244.90 均衡表転換線(週足)

38175.72 ボリンジャー:-2σ(25日)

37936.15 26週移動平均線

37906.67 ボリンジャー:-3σ(25日)

37895.80 ボリンジャー:-1σ(13週)

37147.78 ボリンジャー:-2σ(13週)

36890.47 均衡表基準線(週足)

36399.75 ボリンジャー:-3σ(13週)

36065.57 ボリンジャー:-1σ(26週)

35789.27 200日移動平均線

34195.00 ボリンジャー:-2σ(26週)

32324.42 ボリンジャー:-3σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 46.87(前日44.12)

ST.Slow(9日) 40.79(前日35.39)



ST.Fast(13週) 45.51(前日45.79)

ST.Slow(13週) 44.27(前日44.37)



［2024年6月21日］



株探ニュース

