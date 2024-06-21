　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43547.89　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41677.31　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40887.90　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40139.87　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39806.73　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39520.92　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39391.85　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39251.88　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38982.84　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38946.01　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38713.80　　25日移動平均線
38643.82　　13週移動平均線
38643.43　　均衡表転換線(日足)

38596.47　　★日経平均株価21日終値

38533.23　　6日移動平均線
38527.08　　均衡表基準線(日足)
38444.76　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38356.71　　均衡表雲下限(日足)
38244.90　　均衡表転換線(週足)
38175.72　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37936.15　　26週移動平均線
37906.67　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37895.80　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37147.78　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47　　均衡表基準線(週足)
36399.75　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36065.57　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35789.27　　200日移動平均線
34195.00　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32324.42　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　46.87(前日44.12)
ST.Slow(9日)　　40.79(前日35.39)

ST.Fast(13週)　 45.51(前日45.79)
ST.Slow(13週)　 44.27(前日44.37)

［2024年6月21日］

株探ニュース