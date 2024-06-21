【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(21日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43547.89 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41677.31 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40887.90 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66 新値三本足陽転値
40139.87 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39806.73 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39520.92 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39391.85 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39251.88 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38982.84 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38946.01 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38713.80 25日移動平均線
38643.82 13週移動平均線
38643.43 均衡表転換線(日足)
38596.47 ★日経平均株価21日終値
38533.23 6日移動平均線
38527.08 均衡表基準線(日足)
38444.76 ボリンジャー:-1σ(25日)
38356.71 均衡表雲下限(日足)
38244.90 均衡表転換線(週足)
38175.72 ボリンジャー:-2σ(25日)
37936.15 26週移動平均線
37906.67 ボリンジャー:-3σ(25日)
37895.80 ボリンジャー:-1σ(13週)
37147.78 ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47 均衡表基準線(週足)
36399.75 ボリンジャー:-3σ(13週)
36065.57 ボリンジャー:-1σ(26週)
35789.27 200日移動平均線
34195.00 ボリンジャー:-2σ(26週)
32324.42 ボリンジャー:-3σ(26週)
32183.22 均衡表雲上限(週足)
29757.68 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 46.87(前日44.12)
ST.Slow(9日) 40.79(前日35.39)
ST.Fast(13週) 45.51(前日45.79)
ST.Slow(13週) 44.27(前日44.37)
［2024年6月21日］
株探ニュース