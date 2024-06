〈秋山具義の今月のNEW麺〉済州島の人気店が東京上陸！ 海鮮のだしが利いた旨辛うどん

食べロググルメ著名人としても活躍するアートディレクターの秋山具義さんが、日々オープンする新店の中でも大好きな「麺」に注目して紹介します。

秋山具義が注目! 今いちばん新しい麺

「麺」と言っても、ラーメン、うどん、そばなどさまざま。いろいろな麺の新店が続々とオープンする中、「食べログ グルメ著名人」であり、自他共に認める“麺マニア”の秋山具義さんが今気になるお店へ行き、レポートしてくれました! 今回は、韓国式うどんのお店です。

教えてくれる人

秋山具義

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。広告代理店を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。

2024年6月のNEW麺「韓国うどん ミル」

韓国ドラマを見ていると、やたらと韓国料理が食べたくなりますよね。最近はスンドゥブやキンパなど、いろいろな韓国料理が店舗やデリバリーで食べられるところも増えていて便利です。

珍しい韓国式うどんの専門店

御成門にオープンしたこちらは韓国式うどんの「カルクッス」の専門店とのことで、ここまでセグメント化されたお店は珍しいと思ったのと、韓国料理もうどんも大好きなので、行ってきました。

「冬のソナタ」のぺ・ヨンジュンも行ったという、韓国の済州島にある超人気店「ハンリムカルクッス」の東京支店とのことです。

タッケジャンカルクッス 1,100円

お店の人気No.1メニューは青海苔とクボ貝の「メセンイカルクッス」で、No.2メニューは「ユッケジャンカルクッス」だそう。辛いカルクッスが食べたかったので、牛肉のユッケジャンと迷いつつ、鶏肉を使った「タッケジャンカルクッス」をオーダーしました。

スープがよく絡む麺

このメニューは3辛なので、けっこうな辛さですが、海鮮のだしが利いているので飲み進められて、クセになるおいしさでした。

“カル”は包丁、“クッス”は麺類の意味、つまり切り立てのうどんなので、ツルツルでモッチモチでおいしかったです。

具がたっぷりでご飯にも合う

白ご飯を頼んで、残ったスープをかけてクッパにするのもオススメです。

<店舗情報>◆韓国うどん ミル住所 : 東京都港区新橋6-2-8TEL : 03-3438-0123

※価格は税込。

写真:秋山具義

文:秋山具義、食べログマガジン編集部

