カネボウ化粧品の洗顔専門ブランド「suisai beauty clear(スイサイ ビューティクリア)」から、“白”・“金”・“黒”3種類のポケモンデザインパッケージが登場。

気分に合わせて選べる「スイサイ ビューティクリア パウダーウォッシュ」が、ポケモンたちの18種類のカプセルデザインで展開されます☆

カネボウ suisai beauty clear(スイサイ ビューティクリア)「ポケモンデザインパッケージ」

発売日:2024年6月22日(日)

内容量:各32個入

※カプセルは全6種。ランダムに入っているため、全種揃っていない場合があります

カネボウ化粧品の洗顔専門ブランド「suisai beauty clear(スイサイ ビューティクリア)」が、酵素洗顔パウダー「スイサイ ビューティクリア パウダーウォッシュ」の“白”・“金”・“黒”3種類のポケモンデザインパッケージを数量限定で同時発売!

suisaiシリーズ初となるポケモンデザインが使用されています。

「きみはどれにする?」をテーマに、好きなポケモンデザインを選ぶ楽しさのあるスキンケアグッズです。

各パッケージにはそれぞれ6種ずつポケモンがデザインされたカプセルをランダムに封入。

シークレットのポケモンもいるため、使うたびにどのポケモンに出会えるのかワクワクしながら開封できます☆

※カプセルは全種揃っていない場合があります

コダックデザイン「スイサイ ビューティクリア パウダーウォッシュN PO」

2つの酵素&アミノ酸系洗浄成分を配合した「スイサイ ビューティクリア パウダーウォッシュN PO」

毛穴の黒ずみ汚れ・角栓、肌のザラつき・古い角質をうるおい守りながら取り去ってつるつるすべすべな素肌に導き、洗うたび透明感がアップします。

洗顔後に使う化粧水がなじみやすく、なめらかな肌状態に整えます。

カプセルは、シークレットも含めて全6種。

ポッチャマ・ピカチュウ・コダックなど、かわいいデザインがそろっています☆

ピカチュウデザイン「スイサイ ビューティクリア ゴールド パウダーウォッシュ PO」

ピカチュウがデザインされた「スイサイ ビューティクリア ゴールド パウダーウォッシュ PO」

2つの酵素&アミノ酸系洗浄成分を配合し、毛穴の黒ずみ汚れ・角栓、肌のザラつき・古い角質をうるおい守りながら取り去って、洗うたび透明感がアップ。

金の美容オイル配合の濃密なふわとろオイル泡が毛穴にも密着し汚れを洗浄、肌のキメの乱れの原因となる乾燥を防ぎ、つるつるしっとりな素肌へと導きます。

ピカチュウ・プリン・ヒトカゲなど、全6種のカプセルがランダムで入っています。

その日の気分に合わせて、お気に入りのポケモンを選べます☆

イーブイデザイン「スイサイ ビューティクリア ブラック パウダーウォッシュ PO」

イーブイデザインで展開される「スイサイ ビューティクリア ブラック パウダーウォッシュ PO」

頑固な毛穴汚れの原因である角栓や古い角質にアプローチする2つの酵素&アミノ酸系洗浄成分に加えて、皮脂除去複合成分を配合。

毛穴の黒ずみ汚れや角栓だけでなく、テカリ・ベタつきのもととなる過剰な皮脂やくすみ要因まで吸着してからめとり、サラサラ素肌に導きます。

シークレットを含む、全6種のカプセルがランダムで封入されます。

「きみはどれにする?」キャンペーン

応募期間:2024年6月18日(火)0時00分〜8月17日(土)23時59分

応募方法:

【Step1】対象商品を合計3,600円(税抜)以上購入

【Step2】購入した対象商品、店舗名、購入日、購入金額がわかる購入レシートの写真を撮影

【Step3】応募フォームより、応募規約の条件を確認のうえ、同意された場合「応募規約に同意して応募する」ボタンをクリックして、Step2で撮影した写真をアップロードしてください。続けて必要事項を記入後、応募フォームで指定のアンケートに回答ください

※対象期間内の購入であれば複数枚のレシートを合算しての応募も可能です

※条件金額3,600円(税抜)を超えるレシートが複数枚ある場合は、複数回の応募ができます

ポケモンデザインのパウダーウォッシュシリーズ3種のうちいずれかを、合計3,600円(税抜)以上購入した際のレシートの写真を特設サイトよりアップ。

抽選で100名に、ポケモンデザインの「suisai収納ボックス(非売品)」と、

suisaiポケモンデザインパッケージの商品3種がセットでプレゼントされるキャンペーンです。

道頓堀川のクルーズ船で屋外広告

期間:2024年7月18日(木)〜7月31日(水)の14日間、16〜21時

道頓堀川のクルーズ船では、屋外広告を実施!

デジタルの広告板がついたクルーズ船(運転手のみ乗車)が、約45分で道頓堀川浮庭橋〜日本橋間を周回します。

※2024年7月22日(月)と7月29日(月)のメンテナンス日は運休

1つ1つのカプセルにポケモンがデザインされた、楽しい洗顔料!

カネボウ化粧品の洗顔専門ブランド「suisai beauty clear(スイサイ ビューティクリア)」の酵素洗顔パウダーのポケモンデザインは、2024年6月22日より数量限定で登場です。

