【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30

予想 46.3 前回 45.4



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30

予想 54.5 前回 54.2



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）17:00

予想 47.9 前回 47.3



ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）17:00

予想 53.6 前回 53.2



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）17:30

予想 51.0 前回 51.2



非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）17:30

予想 53.2 前回 52.9



【香港】

経常収支（2024年 第1四半期）17:30

予想 N/A 前回 707.2億香港ドル（712.0億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)

予想 N/A 前回 -91.1億香港ドル（国際収支－総額)



消費者物価指数（5月）17:30

予想 1.9% 前回 1.1%（前年比)



【カナダ】

小売売上高（4月）21:30

予想 1.0% 前回 -0.2%（前月比)

予想 0.5% 前回 -0.6%（コア・前月比)



鉱工業製品価格（5月）21:30

予想 N/A 前回 1.5%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 5.5%（原材料価格指数・前月比)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）22:45

予想 51.0 前回 51.3（製造業PMI・速報値)

予想 53.4 前回 54.8（非製造業PMI・速報値)

予想 N/A 前回 54.5（コンポジットPMI・速報値)



景気先行指数（5月）23:00

予想 -0.3% 前回 -0.6%（前月比)



中古住宅販売件数（5月）23:00

予想 408.0万件 前回 414.0万件（中古住宅販売件数)

予想 -1.0% 前回 -1.9%（中古住宅販売件数・前月比)



※予定は変更されることがあります。

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