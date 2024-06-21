来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇６月２４日



０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の主な意見

１６：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数



◇６月２５日



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

２０：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※日・閣議

※米・２年物国債入札



◇６月２６日



０１：００ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０３：１０ 米・ボウマンＦＲＢ理事が講演

１０：３０ 豪・消費者物価指数

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・新築住宅販売件数

※米・５年物国債入札



◇６月２７日



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０８：５０ 日・商業動態統計

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１０：３０ 中・工業企業利益

１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１８：００ ユーロ・経済信頼感

２１：３０ 米・卸売在庫

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）

２１：３０ 米・耐久財受注

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※米・７年物国債入札



◇６月２８日



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１５：００ 英・四半期経常収支

１５：４５ 仏・消費支出

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１９：００ 日・外国為替介入実績

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・閣議

※ニュージーランド市場が休場



◇６月２９日



０１：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が非営利団体のイベントに参加







◎決算発表・新規上場など



○６月２４日



決算発表：あさひ<3333>，壱番屋<7630>，しまむら<8227>



○６月２５日



決算発表：電業社<6365>，ＮａＩＴＯ<7624>，スギＨＤ<7649>



○６月２６日



決算発表：瑞光<6279>，オプトエレ<6664>，セキチュー<9976>

※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジーほか



○６月２７日



決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ハローズ<2742>，銚子丸<3075>，ＦフォースＧ<7068>，ナガイレーベ<7447>，オークワ<8217>，イズミ<8273>，平和堂<8276>

※東証グロース上場：豆蔵デジタルホールディングス<202A>



○６月２８日



決算発表：地域新聞社<2164>，ソーバル<2186>，アダストリア<2685>，パレモ・ＨＤ<2778>，ファマライズ<2796>，ピックルス<2935>，ＤＣＭ<3050>，Ｊフロント<3086>，Ｔアルファ<3089>，クラウディア<3607>，マルマエ<6264>，三陽商<8011>，高島屋<8233>

※東証グロース上場：ロゴスホールディングス<205A>



出所：MINKABU PRESS