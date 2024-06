謎に包まれた新鋭実力派ボーイズグループ・ONE OR EIGHTの、「KAWASAKI」というパフォーマンスビデオが話題だ。一夜にして300万回再生を突破した本動画には、「新しいグループ?なんか凄いことになりそう」や「度肝抜かれた」など、世界各国から彼らの実力に対する賞賛のコメントが世界中から寄せられている。本楽曲は、ジャージークラブサウンドの先駆者であるDJ Smallz 732の参加に加え、グラミー賞にノミネート経験もあるGENT!、Bangs、様々なチャートイン楽曲にも携わっている新進気鋭の作家 Xansei、Lucien Parkerといった豪華な作家人が参加しているようだ。そんな組み合わせによって実現した、ジャージークラブの中毒性のあるリズミカルなビートと、トラップの重厚なベースラインが絶妙なバランスでミックスされたトラックに、全編英語による彼らのエッジの効いたラップが聴きどころの楽曲となっている。

