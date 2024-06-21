スコーピオンズ、バイオグラフィ映画の制作が決定
photo by marc theis art photography
スコーピオンズのバイオグラフィ映画の制作が決定し、バンド結成60周年を迎える2025年の公開を計画しているという。
『DEADLINE』によると、プロダクション会社ESX Entertainmentが契約を交わし、タイトルは『Wind Of Change』となり、『American Wrestler: The Wizard』『Born A Champion』などを制作してきたフランス出身の映像作家、Alex Ranariveloが監督するそうだ。
キャスティング等はまだ明かされていないが、年内にヨーロッパで制作される予定だという。
現時点、スコーピオンズから映画に関しコメントはなされていない。
Ako Suzuki
EXCLUSIVE: Scorpions Music Biopic 'Wind Of Change' In Works From ESX Entertainment's Ali Afshar https://t.co/BUeELohltb— Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 20, 2024