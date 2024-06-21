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スコーピオンズのバイオグラフィ映画の制作が決定し、バンド結成60周年を迎える2025年の公開を計画しているという。

『DEADLINE』によると、プロダクション会社ESX Entertainmentが契約を交わし、タイトルは『Wind Of Change』となり、『American Wrestler: The Wizard』『Born A Champion』などを制作してきたフランス出身の映像作家、Alex Ranariveloが監督するそうだ。

ESX Entertainmentの代表、アリ・アシュフール氏は「スコーピオンズの音楽は我々のカルチャーに大きな感銘を与えてきた」「僕の家族がイランを脱しアメリカへ来たとき、スコーピオンズの音楽は僕の人生を変えた。スコーピオンズの物語を伝えることで、世界に同じインスピレーションを与えることができたらと願っている」と、映画制作への意気込みを語っている。

キャスティング等はまだ明かされていないが、年内にヨーロッパで制作される予定だという。

現時点、スコーピオンズから映画に関しコメントはなされていない。

Ako Suzuki