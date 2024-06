サンスター文具から「ウルトラヒーローズ」のアクリルスタンドとポストカードコレクションが登場!

「ウルトラマンアーク」や「ウルトラマンブレーザー」など、「ウルトラマン」と変身前の姿両方がデザインされたグッズです☆

サンスター文具 ウルトラヒーローズ「アクリルスタンド/ポストカードコレクション」

先行販売:2024年6月23日(日)サンスター文具公式ショップ「さんすたーぶんぐのおみせ」

一般販売:2024年6月29日(土)10:00〜 公式オンラインショップ(楽天市場・Yahoo!ショッピング)

サンスター文具から「ウルトラマン」と変身者の姿をデザインした「アクリルスタンド」と「ポストカードコレクション(2枚セット組)」が登場!

2024年6月23日に東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場にて開催の『ウルサマ2024開催記念「ユウマがやってくる!ウルトラマンアークスペシャルイベント」』に合わせて、サンスター文具公式ショップ「さんすたーぶんぐのおみせ」にて先行発売されます。

「ポストカードコレクション」は2枚セット組で両面使える台紙つきです。

ノーマル8種とシークレット箔押し8種の全16種からランダムで1セットのポストカードが入っています。

放映当時の場面写が使用された、当時の記憶がよみがえるグッズです。

ウルトラヒーローズ『アクリルスタンド』

価格:各1,518円(税込)

サイズ:約W100×H150×D3mm

種類:全8種

・ウルトラマンアーク/飛世 ユウマ

・ウルトラマンブレーザー/ヒルマ ゲント

・ウルトラマンゼット/ナツカワ ハルキ

・ジャグラスジャグラー/ヘビクラ ショウタ

・ウルトラマンジード/朝倉 リク

・ウルトラマンゼロ/伊賀栗 レイト

・ウルトラマンレオ/おおとり ゲン

・ウルトラセブン/モロボシ ダン

※購入制限あり。販売先によって異なります

「ウルトラマン」と変身前の姿がデザインされたアクリルスタンド。

好きな「ウルトラヒーローズ」をコレクションしたくなるグッズです。

ウルトラマンアーク/飛世 ユウマ アクリルスタンド

2024年7月6日あさ9:00より放送・配信がスタートする最新作『ウルトラマンアーク』のグッズが早くも登場。

「ウルトラマンアーク」と主人公「飛世ユウマ」のアクリルスタンドです。

ウルトラマンブレーザー/ヒルマ ゲント アクリルスタンド

劇場版も人気を博した『ウルトラマンブレーザー』もラインナップ。

主人公であり特殊怪獣対応分遣隊「SKaRD」の隊長の「ヒルマゲント」と、「ウルトラマンブレーザー」のアクリルスタンドです。

ウルトラマンゼット/ナツカワ ハルキ アクリルスタンド

『ウルトラマンZ(ゼット)』から、「ウルトラマンゼット」と「ナツカワハルキ」のアクリルスタンド。

かっこいい変身ポーズに注目です☆

ジャグラスジャグラー/ヘビクラ ショウタ アクリルスタンド

『ウルトラマンZ(ゼット)』からは、「ジャグラスジャグラー」も展開。

変身前のロボット防衛組織「ストレイジ」の隊長「ヘビクラショウタ」と共に、ディスプレイできます。

ウルトラマンジード/朝倉 リク アクリルスタンド

『ウルトラマンジード』から、主人公「朝倉リク」と「ウルトラマンジード」が登場。

「朝倉リク」の笑顔がまぶしい、アクリルスタンドです☆

ウルトラマンゼロ/伊賀栗 レイト アクリルスタンド

『ウルトラマンジード』からは、「ウルトラマンゼロ」もラインナップ。

サラリーマンの「伊賀栗レイト」が、スーツ姿でポーズをとっています☆

ウルトラマンレオ/おおとり ゲン アクリルスタンド

「昭和ウルトラマン」から、「ウルトラマンレオ」と「おおとりゲン」が登場!

キックをする躍動感あふれるシーンが表現されています。

ウルトラセブン/モロボシ ダン アクリルスタンド

「昭和ウルトラマン」シリーズから展開される「ウルトラセブン」と「モロボシダン」

アイスラッガーに手を当てる「ウルトラセブン」がアクリルスタンドになっています。

ウルトラヒーローズ『ポストカードコレクション』(2枚セット組)

価格:550円(税込)

内容:ポストカード 2枚/台紙 1枚

サイズ:ポストカード W148×H100mm/台紙 W522×H117mm

種類:全16種(ノーマル8種、シークレット8種)

・ウルトラマンアーク/飛世 ユウマ

・ウルトラマンブレーザー/ヒルマ ゲント

・ウルトラマンゼット/ナツカワ ハルキ

・ジャグラスジャグラー/ヘビクラ ショウタ

・ウルトラマンジード/朝倉 リク

・ウルトラマンゼロ/伊賀栗 レイト

・ウルトラマンレオ/おおとり ゲン

・ウルトラセブン/モロボシ ダン

※購入制限あり。販売先によって異なります

「ウルトラヒーローズ」の変身前と変身後の姿が楽しめる、2枚セット組のポストカード。

ノーマル(8種)と、シークレット(箔押し仕様8種)の全16種の中からランダムで1セットのポストカードが入っています。

ノーマルとシークレットのデザインは共通です。

ポストカード2枚を飾れる台紙付きです!

ウルトラマンアーク/飛世 ユウマ ポストカードコレクション

2024年7月から放送開始の新作『ウルトラマンアーク』のポストカードセット。

これからどのようなストーリーが展開されるのか楽しみになるグッズです。

ウルトラマンブレーザー/ヒルマ ゲント ポストカードコレクション

スパイラルバレードを手にする「ウルトラマンブレーザー」

優しく微笑む「ヒルマゲント」のポストカードとセットになっています。

ウルトラマンゼット/ナツカワ ハルキ ポストカードコレクション

「ウルトラマンゼット」「特空機1号 セブンガー」「特空機2号 ウインダム」が街中を走るシーンを落とし込んサポストカード。

もう1枚は、満面の笑みを浮かべる「ナツカワハルキ」がプリントされています。

ジャグラスジャグラー/ヘビクラ ショウタ ポストカードコレクション

「ジャグラスジャグラー」と「ヘビクラショウタ」は、ともに刀を手にする姿がポストカードになっています。

お部屋に飾りたくなる、クールなコレクションです。

ウルトラマンジード/朝倉 リク ポストカードコレクション

「ウルトラマンベリアル」と死闘を繰り広げる「ウルトラマンジード」

セットで封入されるのは、ポーズをとりながら笑みを浮かべる「朝倉リク」のポストカードです。

ウルトラマンゼロ/伊賀栗 レイト ポストカードコレクション

「ウルトラマンゼロ」と「伊賀栗レイト」のポストカードセット。

変身前と変身後で、同じポーズをとっています☆

ウルトラマンレオ/おおとり ゲン ポストカードコレクション

懐かしの「ウルトラマンレオ」と「おおとりゲン」のポストカード。

貴重な場面写真がお部屋に飾れます。

ウルトラセブン/モロボシ ダン ポストカードコレクション

「ウルトラセブン」の必殺技ワイドショットをしているシーンのポストカード。

真剣な表情の「モロボシダン」のポストカードもセットになっています。

「ウルトラヒーローズ」ファン必見の、「昭和ウルトラマン」から新作「ウルトラマンアーク」まで楽しめるアクリルスタンドとポストカードコレクション!

「ウルトラヒーローズ」のアクリルスタンド&ポストカードコレクションは、2024年6月23日より順次販売開始です。

