BNEのSteam対応タイトルがお買い得！「STEAM Pre-Summer Sale」実施中！「SAND LAND」がセールラインアップに初登場!!

バンダイナムコエンターテインメントSteamキーコードが最大90%OFFとなる「Pre-Summer Sale」が開催中だ。セール期間は2024年6月27日(木)まで。

セール期間中は、「SAND LAND」がセールラインアップに初登場するほか、バンダイナムコエンターテインメントのSteamM対応タイトルをお得な価格で購入可能だ。





その他にも、バンダイナムコエンターテインメントの人気タイトルや各種DLCが最大90%OFFにてダウンロード購入できるこの機会をお見逃しなく!





さらに、7月1日まで「バテン・カイトス I & II HD Remaster」がセール対象となるローンチセールも開催中。こちらも初セールとなっているので、あわせて確認しよう。

【セール詳細】

Pre-Summer Sale

<セール期間>2024年6月27日(木)まで



【キャンペーン対象 ピックアップタイトル】



■「SAND LAND」34% OFF! ★1stSale

■「Tales of ARISE」50% OFF!

■「SCARLET NEXUS」84% OFF!

■「CODE VEIN」85% OFF!

■「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」65% OFF!

■「スーパーロボット大戦30」67% OFF!

■「GOD EATER 3」90% OFF!

STEAM バテンカイトスローンチセール

<セール期間>2024年7月1日(月)まで

■キャンペーン対象 ピックアップタイトル

■「バテン・カイトス I & II HD Remaster」10% OFF! ★1stSale



*全セール商品は下記リンクより確認。

全セール商品

「SAND LAND」

(C)バード・スタジオ/集英社 (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「バテン・カイトス I & II HD Remaster」

BATEN KAITOS(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「Tales of Arise」

Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「SCARLET NEXUS」

SCARLET NEXUS(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標。



※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合あり。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のもの。発表後予告なしに内容が変更される場合あり。