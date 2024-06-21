BNEのSteam対応タイトルがお買い得！「STEAM Pre-Summer Sale」実施中！「SAND LAND」がセールラインアップに初登場!!
バンダイナムコエンターテインメントSteamキーコードが最大90％OFFとなる「Pre-Summer Sale」が開催中だ。セール期間は2024年6月27日(木)まで。
セール期間中は、「SAND LAND」がセールラインアップに初登場するほか、バンダイナムコエンターテインメントのSteamM対応タイトルをお得な価格で購入可能だ。
その他にも、バンダイナムコエンターテインメントの人気タイトルや各種DLCが最大90％OFFにてダウンロード購入できるこの機会をお見逃しなく！
さらに、7月1日まで「バテン・カイトス I & II HD Remaster」がセール対象となるローンチセールも開催中。こちらも初セールとなっているので、あわせて確認しよう。
【セール詳細】
Pre-Summer Sale
＜セール期間＞
2024年6月27日(木)まで
【キャンペーン対象 ピックアップタイトル】
■「SAND LAND」34％ OFF！ ★1stSale
■「Tales of ARISE」50％ OFF！
■「SCARLET NEXUS」84％ OFF！
■「CODE VEIN」85％ OFF！
■「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」65％ OFF！
■「スーパーロボット大戦30」67％ OFF！
■「GOD EATER 3」90％ OFF！
STEAM バテンカイトスローンチセール
＜セール期間＞
2024年7月1日(月)まで
■キャンペーン対象 ピックアップタイトル
■「バテン・カイトス I & II HD Remaster」10％ OFF！ ★1stSale
＊全セール商品は下記リンクより確認。
「SAND LAND」
(C)バード・スタジオ／集英社 (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「バテン・カイトス I & II HD Remaster」
BATEN KAITOS(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「Tales of Arise」
Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「SCARLET NEXUS」
SCARLET NEXUS(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標。
※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合あり。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のもの。発表後予告なしに内容が変更される場合あり。
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