¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡ÖÆüËÜÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¶¦´¶¤ÎÍò¡¡ÅÔÃÎ»öÁª¥Ý¥¹¥¿¡¼ÁûÆ°¤ËÈ¿±þ¤«
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤Î¾Íè¤ò°Æ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÅâÆÍ¤Ë¡ÖÆüËÜÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡¼¡£ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ÎÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¤Î¤¦£²£°Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿ÅÔÃÎ»öÁª¡Ê£··î£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥¥ï¤É¤¤É½¸½¤Î°ìÉô¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬²Ä°¥ÁÛ¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉô¸õÊä¼Ô¤ÎÁªµó³èÆ°¤Ë²ûµ¿Åª¤ÊÎ©¾ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Îà¤é¤·¤«¤é¤ÌáÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÄ´»Ò¶¸¤¦¡×¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤È¤â¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡Ö¥Û¥ó¥È¤½¤¦¡×¡Ö½é¤á¤Æ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È°Õ¸«¹ç¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¡¤¿¤·¤«¤Ë¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤Ê¤É¤È£±£°£°·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£