¡Ú50ºÐ°Ê¾å¤Î½÷ÀÉ¬¸«¡Û10Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ø¤µ¤Ð´Ì¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¡Ù¡Ú¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡Û
¹ü¤ÏÁ´¿È¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ëÅÚÂæ¡£¹ü¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤ÈµÞÂ®¤ËÏ·²½¤¬¿Ê¤ß¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¡£¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹üÀÞ¤«¤é¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤é¡×¤ÈÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¹ü¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¡ª
½÷À¤ÏÊÄ·Ð¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬µÞ¸º¡£¹üÌ©ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¹ü¤¬¤â¤í¤¯¤Ê¤ë¡Ö¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤éÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿Í¤Ï¹ü¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤¹¤°¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ã¤¤¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÄ·Ð¸å¤Î¿Í¤âÃÙ¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â¹ü¤Ï¶¯²½¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¢¢±¿Æ°½¬´·¤¬¤Ê¤¤
¢¢²ÈÂ²¤Ë¹üÁÆò¢¾É¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë
¢¢Ç¯Îð¤¬50ºÐ°Ê¾å¡¿ÊÄ·Ð¤ò·Þ¤¨¤¿
¢¢¾®ÊÁ¤ÇºÙ¿È¤À
¢¢Å·µ¤¤Î¤¤¤¤Æü¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê³°½Ð¤·¤Ê¤¤
¢¢ÆýÀ½ÉÊ¤äµû¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤È¤é¤Ê¤¤
¢¢¤ª¼ò¤ò¤è¤¯°û¤à
¢¢Â¹ø¤¬Èè¤ì¤¿¤ê¡¢ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¢¢¿ÈÄ¹¤¬½Ì¤ó¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë
¹ü¤ò¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤ê¤¿¤¤±ÉÍÜÁÇ¤¬¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¡Ö¥«¥ë¥·¥¦¥à¡×¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óD¡×¤Ê¤É¡£
¤³¤ì¤é¤ò¤â¤Ã¤È¤â¼ê·Ú¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿©ºà¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¡Öµû´Ì¡×¤Ç¤¹¡ª¡¡
²¼¤´¤·¤é¤¨ÉÔÍ×¤Ç¡¢¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë±ÉÍÜÁÇ¤Î¤Û¤«¡¢·ì±Õ¤ò¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤¹¤ëÎÉ¼Á¤ÎÌý¡ÊDHA¡¢EPA¡Ë¤â¤È¤ì¤ëÄ¶Í¥½¨¿©ºà¡£
¤µ¤Ð´Ì¡¢¤¤¤ï¤·´Ì¡¢ºú´Ì¤Ê¤É¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë´ÊÃ±¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤ò£±ÉÊ¾Ò²ð¡£¹ï¤ó¤À¥È¥Þ¥È¤È¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°À®¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤Ð´ÌµÍ¡Ê¿å¼Ñ¡¦200gÆþ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä£±´Ì
¥È¥Þ¥È¡ÊÂç¡Ë¡Ä¡Ä£±¸Ä¡ÊÌó200g¡Ë
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä£±¤«¤±Ê¬
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸£±
Çò¥ï¥¤¥ó¡Ä¡Ä1/4¥«¥Ã¥×
±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä³Æ¾¯¡¹
¥Ñ¥»¥ê¡Ä¡Ä1/2»Þ
¡Ê£±¡Ë¥È¥Þ¥È¤Ï¤Ø¤¿¤ò¼è¤Ã¤Æ2Ñ³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ñ¥»¥ê¤ÏÍÕ¤ò¤Á¤®¤ë¡£
¡Ê£²¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¼å²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¹á¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥È¥Þ¥È¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¡¢¿å1/4¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤µ¤Ð¤ò´Ì½Á¤´¤È²Ã¤¨¡¢3¡Á4Ê¬¼Ñ¤ë¡£±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¶¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
¤³¤Î£±ÉÊ¤Ç1Æü¤Î¿ä¾©ÎÌ650Ó¡Ê½÷À¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Î1/3°Ê¾å¡¢253Ó¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬¤È¤ì¤Þ¤¹¡ª¡¡
¤¼¤Ò¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤é¡×¤ÈÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¹ü¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¡ª
½÷À¤ÏÊÄ·Ð¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬µÞ¸º¡£¹üÌ©ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¹ü¤¬¤â¤í¤¯¤Ê¤ë¡Ö¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤éÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿Í¤Ï¹ü¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤¹¤°¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ã¤¤¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÄ·Ð¸å¤Î¿Í¤âÃÙ¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â¹ü¤Ï¶¯²½¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¢¢²ÈÂ²¤Ë¹üÁÆò¢¾É¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë
¢¢Ç¯Îð¤¬50ºÐ°Ê¾å¡¿ÊÄ·Ð¤ò·Þ¤¨¤¿
¢¢¾®ÊÁ¤ÇºÙ¿È¤À
¢¢Å·µ¤¤Î¤¤¤¤Æü¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê³°½Ð¤·¤Ê¤¤
¢¢ÆýÀ½ÉÊ¤äµû¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤È¤é¤Ê¤¤
¢¢¤ª¼ò¤ò¤è¤¯°û¤à
¢¢Â¹ø¤¬Èè¤ì¤¿¤ê¡¢ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¢¢¿ÈÄ¹¤¬½Ì¤ó¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë
¹ü¤ò¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤ê¤¿¤¤±ÉÍÜÁÇ¤¬¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¡Ö¥«¥ë¥·¥¦¥à¡×¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óD¡×¤Ê¤É¡£
¤³¤ì¤é¤ò¤â¤Ã¤È¤â¼ê·Ú¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿©ºà¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¡Öµû´Ì¡×¤Ç¤¹¡ª¡¡
²¼¤´¤·¤é¤¨ÉÔÍ×¤Ç¡¢¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë±ÉÍÜÁÇ¤Î¤Û¤«¡¢·ì±Õ¤ò¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤¹¤ëÎÉ¼Á¤ÎÌý¡ÊDHA¡¢EPA¡Ë¤â¤È¤ì¤ëÄ¶Í¥½¨¿©ºà¡£
¤µ¤Ð´Ì¡¢¤¤¤ï¤·´Ì¡¢ºú´Ì¤Ê¤É¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë´ÊÃ±¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤ò£±ÉÊ¾Ò²ð¡£¹ï¤ó¤À¥È¥Þ¥È¤È¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°À®¤Ç¤¹¡ª
¡Ø¤µ¤Ð´Ì¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤µ¤Ð´ÌµÍ¡Ê¿å¼Ñ¡¦200gÆþ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä£±´Ì
¥È¥Þ¥È¡ÊÂç¡Ë¡Ä¡Ä£±¸Ä¡ÊÌó200g¡Ë
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä£±¤«¤±Ê¬
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸£±
Çò¥ï¥¤¥ó¡Ä¡Ä1/4¥«¥Ã¥×
±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä³Æ¾¯¡¹
¥Ñ¥»¥ê¡Ä¡Ä1/2»Þ
ºî¤êÊý
¡Ê£±¡Ë¥È¥Þ¥È¤Ï¤Ø¤¿¤ò¼è¤Ã¤Æ2Ñ³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ñ¥»¥ê¤ÏÍÕ¤ò¤Á¤®¤ë¡£
¡Ê£²¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¼å²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¹á¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥È¥Þ¥È¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¡¢¿å1/4¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤µ¤Ð¤ò´Ì½Á¤´¤È²Ã¤¨¡¢3¡Á4Ê¬¼Ñ¤ë¡£±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¶¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
¤³¤Î£±ÉÊ¤Ç1Æü¤Î¿ä¾©ÎÌ650Ó¡Ê½÷À¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Î1/3°Ê¾å¡¢253Ó¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬¤È¤ì¤Þ¤¹¡ª¡¡
¤¼¤Ò¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê ¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸ ¿©¤Ù¤Æ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¡Ø²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â¹ü¤Ï°é¤Ä¡ª¡Ù¤è¤ê¡Ë
¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤ª¤«¤º¡Ø¹âÌîÆ¦Éå¤ÎÀÄÜ¥Æùå¯¡Ê¥Á¥ó¥¸¥ã¥ª¥í¡¼¥¹¡¼¡Ë¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¡Ú·ì±Õ¥µ¥é¥µ¥é¿©ºà¡Û¶Ì¤Í¤®¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô5Áª¡ÒÂç¿Íµ¤¤Î¿Ý¶Ì¤Í¤®¤â¡Ó
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤ª¤«¤º¡Ø¹âÌîÆ¦Éå¤ÎÀÄÜ¥Æùå¯¡Ê¥Á¥ó¥¸¥ã¥ª¥í¡¼¥¹¡¼¡Ë¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¡Ú·ì±Õ¥µ¥é¥µ¥é¿©ºà¡Û¶Ì¤Í¤®¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô5Áª¡ÒÂç¿Íµ¤¤Î¿Ý¶Ì¤Í¤®¤â¡Ó