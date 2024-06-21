東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
消費者物価指数（5月）08:30
結果 2.8%
予想 2.9% 前回 2.5%（前年比)
結果 2.5%
予想 2.6% 前回 2.2%（生鮮食料品除くコア・前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
神田財務官「過度な変動あれば適切な対応取ることに変わらない」
鈴木財務相「過度の為替変動は経済に悪影響」
岸田首相が今夏限定での電気ガス料金補助再開など表明へ（FNN報道）
【中国】
米国EUに続いてカナダも中国電気自動車に対し新たな関税を課す計画（BBG報道）
※経済指標
【日本】
消費者物価指数（5月）08:30
結果 2.8%
予想 2.9% 前回 2.5%（前年比)
結果 2.5%
予想 2.6% 前回 2.2%（生鮮食料品除くコア・前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
神田財務官「過度な変動あれば適切な対応取ることに変わらない」
鈴木財務相「過度の為替変動は経済に悪影響」
岸田首相が今夏限定での電気ガス料金補助再開など表明へ（FNN報道）
【中国】
米国EUに続いてカナダも中国電気自動車に対し新たな関税を課す計画（BBG報道）