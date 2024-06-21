東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

消費者物価指数（5月）08:30

結果 2.8%

予想 2.9% 前回 2.5%（前年比)

結果 2.5%

予想 2.6% 前回 2.2%（生鮮食料品除くコア・前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

神田財務官「過度な変動あれば適切な対応取ることに変わらない」

鈴木財務相「過度の為替変動は経済に悪影響」



岸田首相が今夏限定での電気ガス料金補助再開など表明へ（FNN報道）



【中国】

米国EUに続いてカナダも中国電気自動車に対し新たな関税を課す計画（BBG報道）

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