茨城県で最大震度3の地震 茨城県・日立市
21日午後2時23分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、茨城県の日立市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□茨城県
日立市
■震度2
□茨城県
水戸市 常陸太田市 高萩市
笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市
小美玉市 東海村 大子町
土浦市 桜川市 鉾田市
田村市 泉崎村 棚倉町
川内村
□栃木県
益子町 市貝町
■震度1
□茨城県
北茨城市 那珂市 茨城町
大洗町 城里町 茨城古河市
石岡市 結城市 龍ケ崎市
下妻市 常総市 取手市
つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市
守谷市 筑西市 坂東市
稲敷市 かすみがうら市 行方市
美浦村 八千代町 境町
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 二本松市 福島伊達市
本宮市 川俣町 大玉村
鏡石町 天栄村 矢祭町
石川町 玉川村 平田村
浅川町 古殿町 小野町
いわき市 福島広野町 楢葉町
富岡町 大熊町 双葉町
浪江町 葛尾村 飯舘村
□栃木県
宇都宮市 栃木市 小山市
真岡市 那須烏山市 下野市
茂木町 芳賀町 壬生町
高根沢町 栃木那珂川町 日光市
大田原市
□宮城県
岩沼市
□群馬県
沼田市 桐生市 伊勢崎市
渋川市 大泉町
□埼玉県
本庄市 久喜市 宮代町
□千葉県
香取市 芝山町 野田市
成田市 習志野市 柏市
八千代市 鎌ケ谷市 印西市
白井市
□東京都
調布市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。