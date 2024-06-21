21日午後2時23分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の日立市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

日立市

■震度2

□茨城県

水戸市 常陸太田市 高萩市

笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市

小美玉市 東海村 大子町

土浦市 桜川市 鉾田市





□福島県田村市 泉崎村 棚倉町川内村□栃木県益子町 市貝町

■震度1

□茨城県

北茨城市 那珂市 茨城町

大洗町 城里町 茨城古河市

石岡市 結城市 龍ケ崎市

下妻市 常総市 取手市

つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市

守谷市 筑西市 坂東市

稲敷市 かすみがうら市 行方市

美浦村 八千代町 境町



□福島県

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 二本松市 福島伊達市

本宮市 川俣町 大玉村

鏡石町 天栄村 矢祭町

石川町 玉川村 平田村

浅川町 古殿町 小野町

いわき市 福島広野町 楢葉町

富岡町 大熊町 双葉町

浪江町 葛尾村 飯舘村



□栃木県

宇都宮市 栃木市 小山市

真岡市 那須烏山市 下野市

茂木町 芳賀町 壬生町

高根沢町 栃木那珂川町 日光市

大田原市



□宮城県

岩沼市



□群馬県

沼田市 桐生市 伊勢崎市

渋川市 大泉町



□埼玉県

本庄市 久喜市 宮代町



□千葉県

香取市 芝山町 野田市

成田市 習志野市 柏市

八千代市 鎌ケ谷市 印西市

白井市



□東京都

調布市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。