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21日午後2時23分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の日立市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□茨城県
日立市

■震度2
□茨城県
水戸市　常陸太田市　高萩市
笠間市　ひたちなか市　常陸大宮市
小美玉市　東海村　大子町
土浦市　桜川市　鉾田市

□福島県
田村市　泉崎村　棚倉町
川内村

□栃木県
益子町　市貝町

■震度1
□茨城県
北茨城市　那珂市　茨城町
大洗町　城里町　茨城古河市
石岡市　結城市　龍ケ崎市
下妻市　常総市　取手市
つくば市　茨城鹿嶋市　潮来市
守谷市　筑西市　坂東市
稲敷市　かすみがうら市　行方市
美浦村　八千代町　境町

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　二本松市　福島伊達市
本宮市　川俣町　大玉村
鏡石町　天栄村　矢祭町
石川町　玉川村　平田村
浅川町　古殿町　小野町
いわき市　福島広野町　楢葉町
富岡町　大熊町　双葉町
浪江町　葛尾村　飯舘村

□栃木県
宇都宮市　栃木市　小山市
真岡市　那須烏山市　下野市
茂木町　芳賀町　壬生町
高根沢町　栃木那珂川町　日光市
大田原市

□宮城県
岩沼市

□群馬県
沼田市　桐生市　伊勢崎市
渋川市　大泉町

□埼玉県
本庄市　久喜市　宮代町

□千葉県
香取市　芝山町　野田市
成田市　習志野市　柏市
八千代市　鎌ケ谷市　印西市
白井市

□東京都
調布市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。