【自作パソコン組立イベント】7月20日・21日 各日12時開始

サードウェーブは、全国33カ所のPC専門店ドスパラにおいて「自作パソコン組立イベント」を7月20日と21日の両日、ともに12時より開催する。参加費は3,000円/1台。別途パーツの購入が必要となる。

本イベントは、参加者が事前に注文したパーツを、豊富な知識と経験を持つドスパラスタッフと一緒に組み上げてPCを作るレクチャー型イベント。パーツ、及び組み立ての知識がなくても参加できる。

「自作パソコン組立イベント」詳細情報

開催日時：7月20日(土)・21日（日）各日12時開始

申込期限：7月12日(金)20時

※申込にはドスパラ本会員の登録が必要。

参加費：3,000円/1台

※パーツ代等は別途ご購入をお願いします。

□「自作パソコン組立イベント」特設ページ

※イベント参加には事前の参加申込が必要です。

※各会場定員になり次第受付を終了します。

※代金は事前にお支払いいただきます。パソコンの構成決定後、店舗よりお見積りをお送りします。

※小学生以下の場合は保護者の同伴が必要です。(保護者の方の参加費は無料です)

開催店舗

・（北海道） ドスパラ旭川永山店

・（北海道） ドスパラ札幌店

・（青森県） ドスパラ青森東バイパス店

・（岩手県） ドスパラ盛岡都南店

・（山形県） ドスパラフレスポ山形北店

・（福島県） ドスパラ郡山安積店

・（群馬県） ドスパラ前橋インターアカマル店

・（栃木県） ドスパラ宇都宮鶴田店

・（茨城県） ドスパラ水戸赤塚店

・（東京都） ドスパラ秋葉原本店

・（神奈川県）ドスパラ座間相武台店

・（神奈川県）ドスパラフレスポ小田原シティモール店

・（新潟県） ドスパラ新潟店

・（富山県） ドスパラ富山本郷店

・（石川県） ドスパラ白山フェアモール松任店

・（福井県） ドスパラ福井日之出店

・（山梨県） ドスパラ甲府飯田店

・（長野県） ドスパラ長野稲里店

・（静岡県） ドスパラ静岡東瀬名店

・（三重県） ドスパラ津ラッツ店

・（大阪府） ドスパラ大阪・なんば店

・（大阪府） ドスパラ堺七道店

・（兵庫県） ドスパラ神戸・三宮店

・（兵庫県） ドスパラ姫路MEGAドン・キホーテ広畑店

・（広島県） ドスパラ福山ココローズ店

・（徳島県） ドスパラ徳島住吉店

・（愛媛県） ドスパラ松山環状枝松店

・（福岡県） ドスパラ博多店

・（佐賀県） ドスパラ佐賀南部バイパス店

・（大分県） ドスパラ大分光吉インター店

・（宮崎県） ドスパラ宮崎恒久店

・（鹿児島県）ドスパラ鹿児島アクロスプラザ与次郎店

・（沖縄県） ドスパラ浦添城間店

□店舗一覧ページ

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