歌手の倉木麻衣さんが サンシャイン水族館×倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 「Relaxing Night Aquarium」オープニングセレモニーに登壇しました。



【写真を見る】【倉木麻衣】念願のコラボ実現に「胸いっぱい」デビュー25周年は”皆さんと笑顔に”





歌手生活25周年記念の一環でサンシャイン水族館とコラボレーションした「Relaxing Night Aquarium」は倉木さんがプロデュースした特別水槽を展示するほか、お気に入りの生き物を案内する音声ガイド、自身の楽曲と合わせたクラゲ水槽の照明演出、描き下ろしイラストを使用した限定グッズの販売など、様々な企画が予定されています。







今年12月8日にデビュー25周年を迎える倉木さんは ”皆さんと一緒に笑顔になれる年にしたい。音楽を通じて楽しいひと時を作れたらいいなと思う” と、意気込みを語りました。







また、コラボ企画については ”サンシャイン水族館は、子どもの頃に母に初めて連れて行ってもらった水族館。歌手になってもたびたび訪れている。大好きな水族館とコラボできてうれしい” と、にっこり。続けて ” 実は20周年の時にライブツアーを終えて、場所とのコラボをしたいと思って、ヒーリングミュージックを届けたいと温めていた企画なので、実現できて胸いっぱい” としみじみ。





オープニングセレモニーでは大ヒット曲「Secret of my heart」、今回のコラボイベントのために書き下ろされたテーマソング「Forever for you」、最新曲「You & I」が披露されました。





【担当:芸能情報ステーション】