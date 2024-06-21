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21日午後2時4分ごろ、愛媛県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は愛媛県中予で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、愛媛県の西条市と大洲市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□愛媛県
西条市　大洲市

■震度2
□愛媛県
今治市　宇和島市　八幡浜市
西予市　松山市　伊予市
久万高原町

□広島県
呉市　江田島市　大崎上島町

□山口県
柳井市　周防大島町　防府市

□高知県
高知市　いの町

■震度1
□愛媛県
新居浜市　四国中央市　上島町
内子町　伊方町　松野町
愛媛鬼北町　愛南町　東温市
愛媛松前町　砥部町

□広島県
広島西区　広島安佐北区　広島安芸区
竹原市　大竹市　東広島市
廿日市市　熊野町　広島三次市
庄原市　安芸高田市　安芸太田町
北広島町　三原市　尾道市
福山市　広島府中市　世羅町
神石高原町

□山口県
岩国市　光市　和木町
上関町　田布施町　平生町
山口市　下松市　周南市

□高知県
須崎市　本山町　土佐町
大川村　仁淀川町　越知町
日高村　宿毛市　四万十町

□島根県
益田市　川本町　邑南町
吉賀町

□岡山県
新見市　真庭市　岡山北区
高梁市　瀬戸内市　里庄町
矢掛町

□徳島県
徳島三好市

□香川県
観音寺市　三豊市　綾川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。