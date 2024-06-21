21日午後2時4分ごろ、愛媛県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は愛媛県中予で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、愛媛県の西条市と大洲市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□愛媛県

西条市 大洲市

■震度2

□愛媛県

今治市 宇和島市 八幡浜市

西予市 松山市 伊予市

久万高原町





□広島県呉市 江田島市 大崎上島町□山口県柳井市 周防大島町 防府市□高知県高知市 いの町

■震度1

□愛媛県

新居浜市 四国中央市 上島町

内子町 伊方町 松野町

愛媛鬼北町 愛南町 東温市

愛媛松前町 砥部町



□広島県

広島西区 広島安佐北区 広島安芸区

竹原市 大竹市 東広島市

廿日市市 熊野町 広島三次市

庄原市 安芸高田市 安芸太田町

北広島町 三原市 尾道市

福山市 広島府中市 世羅町

神石高原町



□山口県

岩国市 光市 和木町

上関町 田布施町 平生町

山口市 下松市 周南市



□高知県

須崎市 本山町 土佐町

大川村 仁淀川町 越知町

日高村 宿毛市 四万十町



□島根県

益田市 川本町 邑南町

吉賀町



□岡山県

新見市 真庭市 岡山北区

高梁市 瀬戸内市 里庄町

矢掛町



□徳島県

徳島三好市



□香川県

観音寺市 三豊市 綾川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。