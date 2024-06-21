愛媛県で最大震度3の地震 愛媛県・西条市、大洲市
21日午後2時4分ごろ、愛媛県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は愛媛県中予で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、愛媛県の西条市と大洲市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□愛媛県
西条市 大洲市
■震度2
□愛媛県
今治市 宇和島市 八幡浜市
西予市 松山市 伊予市
久万高原町
呉市 江田島市 大崎上島町
□山口県
柳井市 周防大島町 防府市
□高知県
高知市 いの町
■震度1
□愛媛県
新居浜市 四国中央市 上島町
内子町 伊方町 松野町
愛媛鬼北町 愛南町 東温市
愛媛松前町 砥部町
□広島県
広島西区 広島安佐北区 広島安芸区
竹原市 大竹市 東広島市
廿日市市 熊野町 広島三次市
庄原市 安芸高田市 安芸太田町
北広島町 三原市 尾道市
福山市 広島府中市 世羅町
神石高原町
□山口県
岩国市 光市 和木町
上関町 田布施町 平生町
山口市 下松市 周南市
□高知県
須崎市 本山町 土佐町
大川村 仁淀川町 越知町
日高村 宿毛市 四万十町
□島根県
益田市 川本町 邑南町
吉賀町
□岡山県
新見市 真庭市 岡山北区
高梁市 瀬戸内市 里庄町
矢掛町
□徳島県
徳島三好市
□香川県
観音寺市 三豊市 綾川町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。