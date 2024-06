缶詰博士の黒川氏によると、缶詰の中には「食べることで旅気分が味わえる」ものがあるとか。それは例えば、外国の缶詰を食べれば、その国に行ったような気持ちになれるということですか?「それだけじゃない! 旅というのは時間を飛び越える旅だってあるんです!」えー、何だか面倒くさいです博士。分かりやすく説明してください。→これまでのお話はこちらANAフーズ/THE CAN for WINE 香川県産いちじく 4缶4,968円(ANA公式ECサイト価格)

開発したのは全日空子どもの頃は嫌いだったのに、いつの間にか好きになっていた食べ物ってありますね。僕にとってイチジクがそう。庭に植わっていたイチジクは甘みが少なく、口に含むとざらざらした皮の感触が気持ち悪かった。そこで祖母が皮をむいて、砂糖煮にしてくれたのだが、それはそれで甘すぎて気持ち悪かった。そんなイチジクが今では大好きなのだから、とても不思議。で、今回紹介するのはイチジクのシラップ漬けの缶詰であります。開発したのは何と全日空(ANA)で、「旅する食卓」というブランドで売り出されている。THE CAN for WINE 香川県産いちじくの外箱と缶エチケット風のデザイン品名に「THE CAN for WINE」とあるから、ワインのお供にぴったりということか。子どもの頃はイチジクにワインなんて想像もしなかったけど、今なら素直に「いいかも!」と思える。パッケージは高級缶(感)があり、外箱の中の缶にも美しいラベルが巻いてある。それがワインのエチケット(ラベル)に思えて、ちょいといい缶じ。皮がむかれた実胸の奥がきゅっとなる匂い開缶して思わず声が出た。イチジクが大きく、かつ姿が美しい。皮はきれいにむかれていて、潰れたり割れたりしている実もない。きっとていねいに扱われているのだろうなァ。どんな匂いがするのか鼻を寄せると……。胸の奥がきゅっとなった。かつて祖母が作ってくれた庭のイチジクの砂糖煮、あの匂いと同じなのだ。何度もスンスンしてしまう。嫌いだったはずなのに、とても惹かれる。なぜー?!チーズと合わせてワインのお供にツブツブの食感もよしかくのごとし。半分に切った実にゴーダチーズを合わせたら、いかにも白ワインに合いそうなアテになった。ゴーダチーズには缶のシラップをかけて、味の統一を目指しております。ひと口いただくと、またまた胸の奥に来るものがある。シラップの甘さはしっかりあるが(糖度の高いヘビーシラップを使用)、イチジクの酸味がシラップと拮抗して、トータルではすっきりした甘酸っぱさになっている。内部のツブツブの食感もよく、最後に鼻から抜ける香りがまことに爽やか。で、食べている間ずっと、幼時に過ごしたアパートの庭の風景が思い浮かんだのだった。この缶詰は、僕にとって過去への旅でありました。缶詰情報ANAフーズ/THE CAN for WINE 香川県産いちじく 4缶4,968円(ANA公式ECサイト価格) 同ECサイトなどで購入可