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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年6月21日9時から6月24日23時59分まで｢Fashion×夏先取りタイムセール祭り｣を開催中。

現在、スマホ、タブレット端末、ノートPCなど幅広い機器に急速充電可能な「Anker Nano II 65W」や、大容量なのに3台同時充電が可能なコスパ最強のモバイルバッテリー｢Anker Power Bank（10000mAh, 22.5W）｣など、Anker（アンカー）の人気アイテムがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年6月21日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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スマホからPCまでこれ1台で急速充電できるAnkerの小型充電器「Nano II 65W」がお買い得に登場中！

Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック) 4,490円 （クーポンで500円オフ） Amazonで購入する PR PR

USB-C機器のフルスピード充電ならこれ。Ankerの充電器「PowerPort Atom III 45W Slim」が15%オフでお買い得！

Anker PowerPort Atom III 45W Slim (PD対応 USB-C 急速充電器) PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0搭載 / Power Delivery 対応/折りたたみ式プラグ iPhone 14 / 13 / 12、MacBook Air、その他USB-C機器対応 (ブラック) 2,370円 （15%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker 725 Charger (65W) (USB PD 65W 急速充電器)【超コンパクト設計/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック） 4,490円 （15%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker 736 Charger (Nano II 100W) (USB急速充電器 ACアダプタ) (ブラック) 6,360円 （15%オフ） Amazonで購入する PR PR

急速充電対応の電源タップ各種が最大20%オフ。コンパクトサイズでオフィスもすっきり、旅行や出張先の持ち運びもOK

Anker Charging Station (7-in-1, 100W) (USBタップ 電源タップ AC差込口 3口 USB-C 2ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m)ブラック 7,980円 （20%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker PowerExtend (6-in-1)(USBタップ 電源タップ AC差込口 USB-Cポート USB-Aポート) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応/コンパクトサイズ】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 2,190円 （クーポンで5%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) (USBタップ 電源タップ AC差込口 2口 USB-C 2ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (グレイッシュブルー) 6,990円 （クーポンで700円オフ） Amazonで購入する PR PR

小型ながら大容量で3台同時充電が可能。コスパ最強の｢Anker Power Bank（10000mAh, 22.5W）｣が大特価

Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【USB PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック) 3,490円 （ポイント2倍） Amazonで購入する PR PR

Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (5000mAh 22.5W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 (ブラック) 5,990円 （クーポンで500円オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) (モバイルバッテリー 10000mAh 30W出力 大容量 LEDディスプレイ搭載 USB-Cケーブル内蔵 一体型)【USB PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 15 Android MacBook その他各種機器対応 (ブラック) 6,490円 （ポイント13倍） Amazonで購入する PR PR

耐久性は折り紙付きだからバックに入れても安心。急速充電にも対応した充電ケーブル各種が最大21%オフ！

Anker USB-C & USB-A 2.0 ケーブル【2本セット / 2重編込の高耐久ナイロン素材】Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ / Note 8、Xperia XZ3、iPad Air 5 他対応 (ブラック 1.8m) 1,260円 （15%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker 541 エコフレンドリー USB-C & ライトニング ケーブル MFi認証 植物由来素材 急速充電 環境配慮 iPhone 14 / iPhone 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ブラック) 1,490円 （21%オフ） Amazonで購入する PR PR

＞＞Ankerのセール対象商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

｢Fashion×夏先取りタイムセール祭り｣は、6月24日23時59分まで開催中！

Source:Fashion×夏先取りタイムセール祭り