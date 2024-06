ムーミンバレーパークが、待望の新エリア「入り江のテラス」をオープン!

新エリアのオープンに合わせ、この夏を思いっきり楽しむためのサマーイベント「ムーミン谷でみずあそび」が開催されます。

「びしょ濡れくらいがちょうどいい!」をテーマにした、子どもも大人も一緒に楽しめる、全身びしょ濡れになるまで遊び尽くせるユニークで爽快なコンテンツが満載です☆

ムーミンバレーパーク「入り江のテラス」サマーイベント「ムーミン谷でみずあそび」

開催期間:2024年7月12日(金)〜9月8日(日)予定

開催時間:ムーミンバレーパーク営業時間に準ずる

ムーミンバレーパークに、待望の新エリア「入り江のテラス」がオープン!

訪れる人々がムーミンの物語の世界を新たな視点で楽しむことができる、豊かな自然と静寂な湖の景色に囲まれた心地よい場所です。

この夏はスプラッシュゾーンとしてみずあそびが楽しめ、夏のイベント後には、ここでリラックスしたり、友人や家族との楽しい時間を過ごしたりと、訪れるすべてのゲストに心癒される体験が提供されます。

新エリアのオープンに合わせ、この夏を思いっきり楽しむためのサマーイベント「ムーミン谷でみずあそび」を開催!

テーマは「びしょ濡れくらいがちょうどいい!」です。

子どもも大人も一緒に楽しめる、全身びしょ濡れになるまで遊び尽くせるユニークで爽快なコンテンツでゲストをお出迎えします☆

入り江のテラス「飛行おにの魔法のスプラッシュゾーン」

イベント開始日:2024年7月19日(金)

「入り江のテラス」の第1弾として、思いっきりびしょ濡れになりながら楽しめる「飛行おにの魔法のスプラッシュゾーン」 が登場します。

小説に出てくる黒いシルクハットには、中に入ったものの姿を変える魔力があり、その帽子がムーミン谷に落ちてきたことから数々の事件が起こる「飛行おにの魔法の帽子」

そんな不思議な帽子から突然、大量の水が噴き出す迫力満点の仕掛けは、びしょ濡れになって笑顔が止まらない、思いっきり楽しむこと間違いなしです!

エンマの劇場テント内「リトルミイのひまわりミストゾーン」

エンマの劇場テント内に、ひまわりの花の柱から柔らかなミストが噴き出る「リトルミイのひまわりミストゾーン」が登場。

キラキラと輝くミストの中で、小さなお子さんも安心して、ゆったりとした水遊びが楽しめます。

水しぶきが上がるたびに笑顔が広がり、まるでムーミン谷に迷い込んだかのようなミスト体験で涼しさと楽しさを存分に味わいながら、爽やかなひとときが過ごせるスポットです。

ムーミン谷を流れる小川「じゃぶじゃぶクリーク」

「じゃぶじゃぶクリーク」は、ムーミン谷を流れる小川で水に入って、夏の暑さを一気に吹き飛ばすゾーンです。

ムーミン谷の美しい自然に囲まれて、水と光に煌めくシャボン玉が飛び交い、まるで夢の中にいるような幻想的な光景を爽快に演出します。

ムーミン谷エリア各所「ふしぎなミストの道」

森の奥深く、青々とした木々の間に広がるふしぎなミストの道は、昼と夜で異なる魅力を放つ特別な場所です。

昼間は柔らかな陽光がミストを照らし、そよ風に運ばれる木々の香りと共に、光の反射で虹色に輝くこともあります。

夜はライトアップされて幻想的な雰囲気がより一層引き立ちます。

ミストの道は、まるで秘密のゲートのようにムーミン谷エリアへと続いていきます。

ムーミン谷の仲間たちが水着姿でご挨拶

ムーミン谷の近くに海があることから、実は「ムーミン」たちは泳ぎが上手!

夏になると「ムーミン」たちは大はしゃぎでお祭り騒ぎとなり、泳げることが自慢の「ムーミントロール」も水着に着替えて元気に登場します。

2023年に大きな話題を呼んだ「ムーミントロール」と「スノークのおじょうさん」が、2024年も水着姿で再登場!

また2024年のスノークのおじょうさんは、2023年と同様の水着とニューバージョンの2パターンの水着姿で登場します。

さらに2024年に注目したいのが、水着姿で初登場する「ムーミンパパ」

夏の陽ざしの下で、ムーミン谷の仲間たちと思い出に残る素敵な時間が過ごせます。

夏休み期間中に毎日開催「ムーミン谷の湖上花火大会」

開催期間:2024年7月27日(土)〜8月25日(日)

開催時間:19:40〜(約5分間)

開催場所:ムーミンバレーパーク内

開催日の営業時間:10:00〜20:00

※8月18日(日)・8月24(土)・8月25(日)を除く、土日祝は「メッツァの北欧花火2024」開催。

夏の夜、ムーミンバレーパークのオリジナルソングに合わせて湖上から一斉に放たれる花火が、鮮やかな光と色彩で夏空を華やかに彩り、周囲の夜の闇を瞬時に明るく染め上げます。

夜空いっぱいに広がる圧倒的な華やかさと輝きで、息をのむような大迫力の湖上花火が堪能できるイベント。

湖上花火となるため、灯台付近や水浴び小屋付近から観るのがおすすめです。

※強風、天候等の都合により、中止となる場合があります

同時開催「メッツァビレッジ」メッツアの北欧花火2024

開催日:

2024年7月13日(土)、14日(日)、20(土)、27日(土)

2024年8月3日(土)、10日(土)、11日(日)、12日(月・祝)、17日(土)

2024年9月14日(土)、15日(日)、16日(月・祝)、21(土)、22日(日)、23日(月・祝)

開催時間:19:40〜(約15分間)

開催場所:メッツァビレッジ内 ※無料観覧席・有料観覧席あり

ムーミンバレーパークを満喫した後に楽しめる、メッツァビレッジで開催される湖畔の花火「メッツァの北欧花火2024」

北欧8ヶ国の大使館・大使館スタッフ推薦の音楽とともに、各国の国旗をイメージした花火が約15分間にわたって夜空を彩ります。

さらに、お買い物や食事に使えるギフトチケット付き観覧席も販売。

星空に舞う華やかな花火と、美しい音楽に包まれた特別な夜が楽しめます。

※少雨決行、強風荒天中止

暑い夏を最高に楽しむための特別な体験をが楽しめる「入り江のテラス」のオープンに合わせて実施されるサマーイベント。

ムーミンバレーパークにて2024年7月12日より開催される「ムーミン谷でみずあそび」の紹介でした☆

暖かな色合いの傘が広がる幻想的な空間!ムーミンバレーパーク「ムーミン谷とアンブレラ」 暖かな色合いの傘が広がる幻想的な空間!ムーミンバレーパーク「ムーミン谷とアンブレラ」 続きを見る

©Moomin Characters TM

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「入り江のテラス」のオープンに合わせた夏イベント!ムーミンバレーパーク「ムーミン谷でみずあそび」 appeared first on Dtimes.