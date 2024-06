【初音ミク feat. Yoneyama Mai】受注期間:6月21日~10月16日2025年12月 発売予定価格:32,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミク feat. Yoneyama Mai」を2025年12月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、受注期間は10月16日まで。価格は32,800円。

本製品は、「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」より、イラストレーター・米山舞氏がデザインした初音ミクを1/7スケールでフィギュア化したもの。

植物等の有機的なモチーフが散りばめられた背景に組み合わされた、女神のような装いの初音ミクを、イラストの雰囲気そのままに精緻に立体化。翼のように空間を彩るツインテールにはクリアパーツを使用し、真っ白な衣装にはパール塗装を使い分けることで上品な仕上がりとなっている。

なお「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」にて購入すると、特典として「米山舞氏描き下ろし複製原画(フレーム付き)」が追加で付属する。

「初音ミク feat. Yoneyama Mai」

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「米山舞氏描き下ろし複製原画(フレーム付き)」

仕様:プラスチック製 塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約340mm

Art by 米山舞 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

※台座や支柱は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。