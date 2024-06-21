¥­¥à¡¦¥½¥ó¥Û½é¼ç±é±Ç²è¡Öµ®¸ø»Ò¡×2024Ç¯9·î4Æü¤ËBlu-ray¡õDVD¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

Ì¾¾¢¥Ñ¥¯¡¦¥Õ¥ó¥¸¥ç¥ó´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë´Ú¹ñ¥Î¥ï¡¼¥ë¤Î·æºî¤Ç¡¢¥­¥à¡¦¥½¥ó¥Û¤Î±Ç²è½é¼ç±éºî¡Öµ®¸ø»Ò¡×¤¬2024Ç¯9·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËBlu-ray¡õDVD¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£

¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤ÈÁ¯Îõ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç°Ç¤Î¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤­¤ë¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤­Â³¤±¤ë´Ú¹ñ¥Î¥ï¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¡¹¤Î·æºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¿·¤·¤­À¤³¦¡×¤¬Á´À¤³¦¤Ç¹âÉ¾²Á¤ò½¸¤á¡¢¡ÖTHE WITCH¡¿Ëâ½÷¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç´Ú¹ñ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¿·µ¡¼´¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Õ¥ó¥¸¥ç¥ó´ÆÆÄ¤¬¤Ä¤¤¤Ë´Ú¹ñ¥Î¥ï¡¼¥ë±Ç²è¤Î¡È·èÄêÂÇ¡É¤È¤Ê¤ë¿·ºî¡Öµ®¸ø»Ò¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£

±é·à³¦¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡§Ì´¤ÎÈâ¡×¡Ö³¤³¹¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥­¥à¡¦¥½¥ó¥Û¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç¤­¤¯Ê¤¤¹¡Èµ®¸ø»Ò¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤È¥¦¥£¥Ã¥È¤ÇÁê¼ê¤ò±ì¤Ë´¬¤¯ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÂ¸ºß¤À¤¬¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÏÀäÂÐ¤ËÆ¨¤µ¤Ê¤¤Îä¹ó¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Á¡¢³ÊÆ®¤È½Æ·â¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÄ¶°ìµé¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤âÉ¬¤ºÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶ÛÄ¥´¶¤È¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¡£Èà¤¬¼¡¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤Ì¥ÎÏÅª¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÃíÌÜ¤À¡£

µ®¸ø»Ò¤¬ÄÉ¤¦ÉÏ¤·¤¤ÀÄÇ¯¥Þ¥ë¥³¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·À±¥«¥ó¡¦¥Æ¥¸¥å¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç1,980ÇÜ¤Î¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤­ËÜºî¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ë¥³¤ò±é¤¸¤ë¤Ù¤¯»£±ÆÁ°¤«¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ß¡¢¸ºÎÌ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡ÈËÜÊª¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¿ÈÂÎ¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¥Þ¥ë¥³¤Îº®Íð¤È¶²ÉÝ¤ò¥»¥ê¥Õ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯É½¾ð¤ä±éµ»¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ë¥³¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦ºâÈ¶¤Î¸æÁâ»Ê¥Ï¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Í¥¤Î¤Ò¤È¤ê¥­¥à¡¦¥¬¥ó¥¦¡£Îä·ì¤Ç¼¹Ç°¿¼¤¯¡¢Ë½ÎÏ¤Ø¤Î¾×Æ°¤ËÃé¼Â¤Ê¥ô¥£¥é¥óÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¼»ÅÊ¤äÉÔ°Â¤ò±£¤·¤­¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥ó¤ÎÆâÌÌ¤òµ´µ¤Ç÷¤ë±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£

¤½¤·¤ÆAra¤¬¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´é¤ò¸«¤»¤ëÆæ¤Î½÷¥æ¥ó¥¸¥å¤ò±é¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°¦¤é¤·¤¯¡¢¾ðÇ®Åª¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ËÜºî¤ÇÁ±¤È¤â°­¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤½÷À­Áü¤òÃúÇ«¤ÊÉ½¸½¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë½Ð¸½¤µ¤»¤¿¡£

Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢µð³Û¤Î°ä»ºÁêÂ³Áè¤¤¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿ÉÏ¤·¤¤ÀÄÇ¯¡£Èà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿Èþ¤·¤¤´éÎ©¤Á¤ÎÃË¡Èµ®¸ø»Ò¡É¤ÏÌ£Êý¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â°­Ëâ¤«¡© ¼¡¡¹¤È·æºî¤òÊü¤Ä´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Î¥ï¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£°ì½Ö¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç´ÑµÒ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿·¤·¤­À¤³¦¡×¡ÖTHE WITCH¡¿Ëâ½÷¡×¤ÇÀä»¿¤ò½¸¤á¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Õ¥ó¥¸¥ç¥ó´ÆÆÄ¡£ËÜºî¤Ç¤â½Æ·âÀï¡¢ÀÜ¶á³ÊÆ®¡¢¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÂ©µÍ¤Þ¤ë¹¶ËÉ¤òßõÎõ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤ë¡£

¤µ¤é¤Ë¡Ö³¤³¹¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¡×¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥­¥à¡¦¥½¥ó¥Û¤¬±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¼þ°Ï¤ò²ÚÎï¤ËËÝÏ®¤¹¤ëÌ¥ÏÇÅª¤«¤Ä¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¡Èµ®¸ø»Ò¡É¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£ÇüÂç¤Ê°ä»º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¤È¶î¤±°ú¤­¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ëÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¡£ºÇ¸å¤ËÀ¸¤­»Ä¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡© Ææ¤Î¡Èµ®¸ø»Ò¡É¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡© ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤ÇÄÖ¤é¤ì¤ë¡È¾×·âÄ¶¤¨¡É¤Î¥É¥é¥Þ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£

¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
±Ç²è¡Öµ®¸ø»Ò¡×Blu-ray¡õDVD

¡Ú¥»¥ë¡Û
¢þ¹ë²ÚÈÇ Blu-ray 7,040±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/6,400±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¢þ¹ë²ÚÈÇ DVD 5,940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/5,400±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë

¡ã¹ë²ÚÈÇ Blu-ray¡¢DVD¶¦ÄÌ¡ä
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê︰À¸¼Ì¿¿5Ëç¥»¥Ã¥È
ÉõÆþÆÃÅµ︰¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¡¼¥¹
ÆÃÅµ±ÇÁü︰Ì¤Äê

¢þÄÌ¾ïÈÇ Blu-ray 4,840±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/4,400±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë

¡ãBlu-ray¶¦ÄÌ»ÅÍÍ¡ä
¥·¥Í¥Þ¥¹¥³¡¼¥× ¡¿ 1ÁØ ¡¿ »úËë¡§ÆüËÜ¸ì»úËë

¡ã²»À¼¡ä
­¡¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ú¹ñ¸ì¡×DTS-HD Master Audio5.1ch
­¢¡ÖÆüËÜ¸ì¿áÂØ¡×DTS-HD Master Audio5.1ch

¡ãDVD¶¦ÄÌ»ÅÍÍ¡ä
¥·¥Í¥Þ¥¹¥³¡¼¥× ¡¿ ÊÒÌÌ2ÁØ ¡¿ »úËë¡§ÆüËÜ¸ì»úËë

¡ã²»À¼¡ä
­¡¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ú¹ñ¸ì¡×¥É¥ë¥Ó¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë 5.1ch
­¢¡ÖÆüËÜ¸ì¿áÂØ¡×¥É¥ë¥Ó¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë 5.1ch

¡Ú¥ì¥ó¥¿¥ë¡Û
DVD¥ì¥ó¥¿¥ëÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹

È¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡§TC¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¡ÊC¡Ë2023 GOLDMOON PICTURES ¡õ STUDIO¡õNEW. All Rights Reserved.
¢¨ÆâÍÆ¡¦»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÇÛ¿®¡Û
³ÆÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ7·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¢¨°ìÉô¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
±Ç²è¡Öµ®¸ø»Ò¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È