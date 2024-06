今やスタジアム・クラスの会場でなければ会えない存在になっているビリー・アイリッシュだが、まさかの至近距離で触れられる(おそらく最初で最後の)貴重な機会ということもあって、会場の周辺にもたくさんの人々が詰めかけるなかで、 ポップアップストアイベントが開催された。ビリーのコスチュームからインスパイアを受けたと思われる同世代を中心に、さまざまな世代のファンやリスナーが集結し、着席するシートにはビリー直筆のサイン入りポスターをはじめとする豪華なプレゼントが用意されており、特別な空間感が漂っていた。

ニュー・アルバム『ヒット・ミー・ハード・アンド・ソフト』



2024年5月17日(金)デジタル/CD発売国内盤アルバム封入特典:両面ポスター先着購入特典:先着特典:マグネットシート視聴・購入はこちら: https://umj.lnk.to/BE_HMHAS1. SKINNY/スキニー2. LUNCH/ランチ3. CHIHIRO/チヒロ4. BIRDS OF A FEATHER/バーズ・オブ・ア・フェザー5. WILDFLOWER/ワイルドフラワー6. THE GREATEST/ザ・グレイテスト7. L’AMOUR DE MA VIE /ラムール・ドゥ・マ・ヴィ8. THE DINER/ザ・ダイナー9. BITTERSUITE/ビタースイート10. BLUE/ブルー