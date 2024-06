Microsoftはこのほど、「 Enable Office Diagnostic Data to unlock the power of Microsoft 365 Apps health. - Microsoft Community Hub」において、Office診断データ(ODD: Office Diagnostic Data)の概要とその有効化のメリットについて解説した。ODDを有効にすることでMicrosoft 365アプリの正常性を監視し、毎月のパッチ適用ロールアウト中に更新の検証ができるという。

○Office診断データ(ODD)とは?ODDはデバイス上のMicrosoft 365アプリが収集する診断データ。アプリの信頼性やパフォーマンス、バージョン情報などが含まれており、Microsoftはこのデータを活用してアプリケーションを最新の状態に保ち、安全で正常に動作するようにしている。ユーザーはODDの収集レベルを制御でき、ほぼ完全にオフにすることも可能とされている。MicrosoftはODDを有効にすることでメリ、以下のようなメリットが得られると述べている。Microsoft 365 Apps管理センターで関連するアプリの健全性データを表示する正常性ダッシュボードにアクセスできる新機能やバグ修正の開発と優先順位付けに影響を与えることができるユーザー エクスペリエンスの向上を目的とした最新のセキュリティ更新とパッチを活用できるMicrosoft 365 Apps のパフォーマンスと信頼性を向上させる方法について、Microsoftから積極的なガイダンスおよび推奨が受けられる問題やバグの積極的な解決が体験できるODDを有効にすることで、Microsoftとユーザーの双方が、ユーザーエクスペリエンスに影響を与える可能性のある問題に積極的に対処できるという。MicrosoftのエンジニアはODDからの詳細な診断をもとに、重大な問題を監視し信頼性とパフォーマンスの問題を軽減するための対策を講じることが可能とのことだ。ODDを有効化した場合のプライバシーとネットワークへの影響についても言及されている。Microsoftは顧客データ保護の業界リーダーとして収集したデータを保護し、サービス提供のためにのみ使うと説明している。ユーザーのコンテンツや個人情報は収集されず、Officeに関係のないファイルコンテンツやアプリに関する情報は含まれていないという。ODDによって消費される帯域幅は少なくネットワークパフォーマンスへの影響はほとんどないとされている。データは転送中も保存中も保護されるとし、機密性と整合性が確保されていると述べている。