『ミッション:インポッシブル』好きのみなさん、突然だがこう思ったことはないだろうか。主人公イーサン・ハント役のトム・クルーズは、シリーズ全体でトータルどれだけ走っているのか、と。

2023年、シリーズ第7作『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』の公開前には、作品の公式からその答えを推測できる貴重な映像が公開されている。第1作『ミッション: インポッシブル』(1996)から『デッドレコニング』まで、トム演じるイーサンが走るシーンだけを繋いだ動画だ。

動画内では、トムが走るシーンがひたすら映し出される。シリーズのおさらいにもぴったりだが、改めてトムの全力疾走に脱帽する内容となっている。

ここで本題に戻るが、果たしてトムはこれまでの物語でどれだけ走ってきたのだろうか。トムが走るシーンを繋げた動画は合計9分43秒。所々でスローモーションシーンが挟まれていることなどを考慮に入れると、少なくとも8分以上は走っているというのが米の見方だ。



米によれば、トムに100メートルを走らせたら約11.5秒になるという試算もあるという。この試算を採用させていただくと、単純計算でトムは少なくとも計4キロメートル以上を全力疾走してきたことになる。

この記録は今後も伸び続けていく。現在、最新作『ミッション:インポッシブル8』の撮影が行われており、早くも現場では全力疾走するトムの姿が。イーサンの『ミッション:インポッシブル』シリーズは次回作で完結するとの報道もある一方、トムは80歳まで続けたいと。走る速度が落ちることはあっても、もうしばらくは全力疾走を見ることができそうだ。

