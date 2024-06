『M★A★S★H マッシュ』(1970)や『ハンガー・ゲーム』シリーズなどの名優ドナルド・サザーランド氏が、2024年6月20日に逝去した。88歳だった。

1935年7月17日、カナダ・ニューブランズウィック州のセントジョン生まれ。大学時代から演劇を始め、イギリス・ロンドンに渡って演技を学んだあと、1960年代からイギリスの映画・テレビで俳優としての活動をスタートさせた。1967年『特攻大作戦』、1970年『M★A★S★H マッシュ』、1971年『コールガール』、1973年『赤い影』、1976年『カサノバ』、1978年『SF/ボディ・スナッチャー』、1980年『普通の人々』など多数の映画に出演し、その演技を評価されている。

その他の代表作には、『バックドラフト』(1991)や『JFK』(1991)『アウトブレイク』(1995)『スペース カウボーイ』(2000)『コールド マウンテン』(2003)など。2010年代には『ハンガー・ゲーム』シリーズや『アド・アストラ』(2019)、近年も『ムーンフォール』(2022)『ハリガン氏の電話』(2022)をはじめ、テレビドラマ「フレイザー家の秘密」(2020)「シャークス in ハリウッド」(2022)「法執行人:バス・リーブス」(2023)ほか精力的な活動を続けていた。

生涯にわたりアカデミー賞の演技部門にノミネートされることはなかったが、2017年にはアカデミー名誉賞を受賞。ゴールデングローブ賞やエミー賞など数々の映画賞に輝いた。

報道によると、サザーランド氏は長年の闘病生活を送っていたという。「24 TWENTY FOUR」(2001-2014)のジャック・バウアー役で知られる、息子で俳優のキーファー・サザーランド氏は、父親の逝去を受けて追悼文を発表した。

「悲嘆に暮れながら、父親ドナルド・サザーランドの訃報をお伝えします。私は個人として、映画史上もっとも重要な俳優のひとりだと思っています。良い役も悪い役も、あるいは醜い役も、決して臆することなく演じました。自分の仕事を愛し、また自分の愛することを仕事にしました。これ以上ない人生でした」

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more…